Polémica por una okupa de alcobendas que admite que cobra 900 euros de renta básica

Un video sobre la okupación está levantando la polémica en las redes sociales. En él una okupa, vestida con la prenda islámica del Hijab, que fue desalojada de un edificio de Alcobendas admite que cobra el ingreso mínimo vital, que en su caso asciende a una cuantía nada desdeñable de 869 euros al mes. Ahora bien, a pesar de que perciba esta cantidad procedente del Estado la mujer prefiere ocupar viviendas a alquilarlas. «Es que no se puede. No te alquilan» se lamenta.

Las reacciones en torno a este video que ya acumula más de 10 mil reproducciones en apenas unas horas no se han hecho esperar. «Ve tú a sus países a vivir de las ayudas, a ver qué te dicen. Ve tú a sus países a ocupar viviendas, a ver qué te dicen. Ve tú a sus países a pedir comida en sus mezquitas, a ver qué te dicen. Ve tú a sus países a bañarte en bikini o hacer topless, a ver qué te dicen», ha escrito un usuario indignado a través de redes sociales. «Hay quien cobra 900€ currando y llegando cansado a casa. De ahí come y paga impuestos para que esta gente viva. También comedor de colegio tienen, los demás lo pagamos», ha denunciado otra persona.

«A mi me denegaron el mínimo vital, así de claro, para dárselo a estos moros vagos. Que no digo que haya gente trabajadora entre ellos, pero la mayoría son muy vagos, e incluso en sus país son de no trabajar y de trapichear mucho», ha afirmado un internauta en referencia al video.

En cuanto al edificio ocupado de Alcobendas, este medio se trasladó al lugar el día que la policía desalojó el inmueble. «Me han dejado con lo puesto, o me compran los policías la ropa, o me tendré que ir a robar», con estas palabras se expresó una okupa del edificio de Alcobendas tras ser desalojada. Esta misma joven también aseguró que no había menudeo de droga en el edificio cuando existía un narcopiso en la segunda planta y cultivos de marihuana en los trasteros. A ella se suman 300 okupas más que han sido desahuciados de los pisos ubicados en la mayor okupacion de la Comunidad de Madrid. Se trata del inmueble ubicado en la calle Francisco Largo Caballero de Alcobendas (Madrid), propiedad de la empresa Viviendas Acogida S.A., que fue okupado en tan sólo cuatro meses. Todo comenzó en 2013, cuando dos delincuentes habituales de la zona okuparon los primeros pisos y empezaron a comercializar con ellos por 200 euros.