Pillan a los hijos de la infanta Cristina en una conocida discoteca de Madrid

La infanta Cristina siempre ha intentado mantener a sus hijos al margen del foco mediático, sobre todo desde que salió a la luz la implicación de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos. Sin embargo, en los últimos meses han ganado mucha popularidad. Pablo Urdangarin se convirtió en portavoz de su familia después de la separación de sus padres, pero no ha sido el único miembro del clan que ha llamado la atención de la prensa. El joven jugador de balonmano se ha convertido en un rostro muy popular, aunque sus hermanos también tienen mucha repercusión.

Miguel Urdangarin ha estado unos días en Madrid para asistir al cumpleaños de la princesa Leonor y ha aprovechado para disfrutar del ocio nocturno de la capital. Después de la fiesta que organizó la heredera al trono español, acudió a una conocida discoteca. Estaba acompañados de un grupo de amigos y de su hermana pequeña, la famosa Irene. Esta última ha pensado que lo mejor para ella es instalarse una temporada en España.

Los hijos de la infanta Cristina, en el foco mediático

Irene Urdangarin era la más discreta de su familia y en los últimos meses ha ganado mucha popularidad, algo que no cuenta con la aprobación de la infanta Cristina. Irene disfruta de una estrecha relación con Victoria Federica y esto le ha convertido en un rostro perseguido por los paparazzi. De hecho se llegó a decir que su madre le prohibió pasar tanto tiempo con la influencer para intentar esquivar a la prensa. Sin embargo, entre ellas hay un vínculo inquebrantable e hicieron caso omiso a esta advertencia.

Irene y su hermano Miguel no han estado con Victoria Federica en Madrid. La hija de Jaime de Marichalar no pudo estar en el cumpleaños de Leonor de Borbón porque tenía un viaje programado a Perú. No obstante, utilizó sus redes sociales para felicitarla, demostrando así que se alegra de todos los éxitos que ha conseguido durante el mes de octubre. «Hoy es un gran día para ti y para España, estoy segura que llegarás a ser una gran reina. Me siento muy orgullosa de ti», dijo exactamente.

Irene Urdangarin no irá a la universidad

El nombre de la princesa de Asturias no ha dejado de sonar en el último mes. Doña Leonor de Borbón a jurado la bandera en la Academia General Militar de Zaragoza, ha participado en la recepción que organizan los reyes en el Palacio Real después del desfile de las Fuerzas Armadas y ha jurado la Constitución en el Congreso de los Diputados. Todo esto ha hecho que la prensa internacional se rinda a sus pies, algo que no ha sucedido con Irene Urdangarin. La joven ha decidido empezar la universidad un año más tarde y hay mucha gente que no entiende este cambio.

Miguel Urdangarin estuvo pendiente de su hermana

Irene Urdangarin pasará un año en Madrid antes de iniciar su formación universitaria. Durante este tiempo se apoyará en Victoria Federica. Tanto es así que le hizo una videollamada durante la fiesta a la que acudió acompañada de su hermano Miguel. Los hijos de la infanta Cristina están más unidos que nunca y quisieron compartir su diversión con la influencer. Durante toda la fiesta, Miguel estuvo pendiente de su hermana y no se separó de ella.