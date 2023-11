La petición de una actriz de ‘LQSA’ trae de vuelta a Lucia, Alicia y Bea de ‘Aquí no hay quien viva’

La temporada 14 de ‘La que se avecina’ está generando mucho revuelo entre los fans. Gran parte del público hecha en falta a algunos personajes, como por ejemplo a José Luis Gil. El actor no es el único que no ha podido participar en los nuevos episodios. Lamentablemente Laura Gómez-Lacueva falleció el pasado mes de marzo y Alberto Caballero, el responsable de la ficción, ha pensado que lo mejor es que otra actriz continúe con su personaje. ‘LQSA’ ha tomado una serie de decisiones muy polémicas con el objetivo de atrapar a la audiencia.

Alex de la Croix se incorporó al proyecto hace un año y da vida a Karma. Recientemente ha dado una entrevista y ha explicado qué petición ha hecho a la dirección de la serie. Es una petición que trae de vuelta a tres personajes históricos: Lucía, Alicia y Bea de ‘Aquí no hay quien viva’. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta cuál es la nueva estrategia de ‘La que se avecina’. Pretenden atrapar al público creando situaciones que generen nostalgia en los fans y poco a poco lo van consiguiendo.

Alex de la Croix lanza una petición

Alex de la Croix se ha tomado muy en serio su presencia en ‘La que se avecina’ y está haciendo todo lo posible para conquistar al público. Se está inspirando en Alicia, el personaje que Laura Pamplona interpretaba con éxito en ‘Aquí no hay quien viva’. Según cuenta, ha pedido la misma ropa para intentar continuar su estela, pues fue una de las protagonistas más queridas de la serie original. «Quiero pensar que Karma es la sucesora de Alicia de ‘Aquí no hay quien viva’ porque he conseguido llevar su ropa», empieza diciendo.

La actriz ha ganado mucha repercusión en los últimos meses gracias a su presencia en ‘LQSA’. Está ganando mucha visibilidad y cada vez hay más gente que está pendiente de sus pasos, por eso lo cuida todo al detalle y no quiere dejar nada a la improvisación. «Le pedí a vestuario las cajas de ‘Aquí no hay quien viva’ y llevo ropa de Lucía, Alicia y Bea», desvela después de reconocer que tiene «obsesión» con la citada serie.

El recuerdo de ‘Aquí no hay quien viva’

Alex de la Croix ha abierto un debate interesante. No son pocos los que echan en falta algunas situaciones que se producían en ‘Aquí no hay quien viva’. De hecho los espectadores han pedido varias veces un reencuentro, pero lamentablemente no es del todo posible. Hay algunos actores que ya no se encuentran entre nosotros y otros no están en la mejor situación, como por ejemplo José Luis Gil. El artista ha servido de inspiración para los hermanos Caballero, creadores de ‘LQSA’ y lleva retirado desde noviembre de 2021 porque sufrió un ictus.

Alex de la Croix se sincera

Alex de la Croix ha hablado de un tema importante: la pérdida de Laura Gómez-Lacueva. La actriz ha rodado muchas escenas con ella, crearon un vínculo especial y se quedó en shock cuando descubrió lo que había pasado. Promete que no estaba al tanto de la situación, por eso todavía le sigue costando abordar esta noticia. «Les chiques éramos los que teníamos más tramas con Laura Gómez-Lacueva y ha sido un palo durísimo», comenta al respecto. Y después recalca: «Me resulta bastante duro hablar de la muerte de Laura porque era algo que desconocíamos».