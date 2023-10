Qué le pasó a José Luis Gil: así está ahora el actor más querido

El 4 de noviembre de 2021 es una fecha que la familia de José Luis Gil nunca olvidará. El actor sufrió un ictus que le ha provocado una secuelas bastante severas. En las últimas horas su hija Irene ha publicado un mensaje para dejar claro cuál es la situación actual del artista. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que la trayectoria personal de José Luis se ha desarrollado en la más estricta intimidad. Es uno de los intérpretes mejores valorados de España y su participación en ‘La que se avecina’ le ha otorgado una fama envidiable. Sin embargo, siempre ha preferido mantener las distancias con la crónica social.

La familia de José Luis es consciente de que el actor no se siente cómodo hablando determinados aspectos. El problema es que es una persona querida para el gran público, de ahí que Irene se haya visto obligada a dar ciertas informaciones. Ha hecho un gran esfuerzo porque ella tampoco se siente cómoda siendo el centro de la noticia, pero ha dado un paso necesario. Gracias a su generosidad, los fans de José Luis han descubierto la verdad y saben exactamente en qué punto se encuentra el intérprete.

La hija de José Luis Gil rompe su silencio

La recuperación de José Luis Gil está siendo muy lenta. Afortunadamente cuenta con el apoyo de su familia y está en manos de los mejores médicos, pero todavía le queda un largo camino por recorrer. «Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor», empieza diciendo la hija del actor en sus redes sociales. «Es duro tener que hablar en su nombre. Me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así».

Irene ha abierto su corazón para compartir las novedades sobre su progenitor. Por desgracia no ha transmitido buenas noticias, pero el lado bueno es que José Luis está rodeado de amor y comprensión. «Han pasado 2 años y estamos asumiendo todos que la vida no va a volver a ser la misma», recuerda en su famosa publicación. Después ha insistido que el problema de salud que tuvo el actor fue bastante serio. «Es un golpe tremendo y que cuesta encajar, estamos en ello. Luchamos por afrontar esta situación que es muy compleja y dolorosa».

‘La que se avecina’ aplaude a José Luis

José Luis Gil tiene muy buena reputación entre sus compañeros de ‘La que se avecina’. No son pocos los que se han atrevido a hablar de su verdadera situación, pero siempre intentan mantener las distancias para no incomodar a la familia. La última en pronunciarse ha sido Macarena Gómez, quien ha explicado qué tipo de relación tenía con su compañero. «Es curioso porque él y yo en los primeros años de ‘La que se avecina’ nunca hablábamos. No tenía secuencias con él y apenas lo veía. Y el último año hubo algo que nos hizo conectar. Sé lo que fue, pero no lo voy a contar».

La buena fama del actor

Incluso Macarena Gómez, que tardó un tiempo en ser amiga de José Luis, reconoce que el artista es uno de los mejores profesionales de nuestro país. Ha lamentado su situación y ha dejado claro que está al tanto de todo. «Me da mucha pena lo que le ha pasado. Es una persona muy culta. Un hombre que iba a la serie, hacía teatro y doblaje. Es un grandísimo amante de su trabajo», comenta en una entrevista para ‘El Debate’.