Topuria ya piensa en su próxima pelea: «Me encantaría que fuera en el Bernabéu»

Apenas han transcurrido dos horas cuando Ilia Topuria comparece en rueda de prensa tras haber ganado a Charles Oliveira. Lo hace como doble campeón invicto de la UFC, es el único luchador que puede decir eso. Y quiere más, por su cabeza pasa el subir a wélter a medio plazo para convertirse en el primer triple campeón de la compañía. Hasta entonces dominará el peso ligero en el que Paddy oposita a principal candidato para la primera defensa de El Matador.

«Voy a celebrar con mi familia y amigos. Hay gente que necesita ver las cosas para creerlas, yo las creo y luego las veo. Trabajo muy duro, todo el mundo hace un esfuerzo para prepararme. La victoria no es sólo dentro del octágono. Cuando haces tu mejor esfuerzo, ya sientes la victoria. Hoy viene a recoger mi cinturón, pero ya lo había ganado en el entrenamiento. Sé lo duro que trabajo, sé lo que puedo hacer, sé lo bueno que soy, sé que no me pueden igualar. Sueno arrogante, pero siempre demuestro que soy el mejor peleador en el mundo», explicó Ilia en rueda de prensa.

Tras ganar a Oliveira y con los dos cinturones ya sobre sus hombros, Topuria tuvo un tenso careo con Paddy Pimblett que acabó entre empujones. Seguramente sea su próximo rival e Ilia tiene claro el escenario para la pelea. Es la pelea que quiero más en el mundo. Con Charles es difícil porque no puedes odiarle, es un gran ser humano, es genial. Al final tengo que hacer mi trabajo. Pero con Paddy voy a disfrutar patearle el trasero. Me encantaría hacerlo en el Santiago Bernabéu. Va a pasar y será un desmadre», añadió.

«En 2026 va a pasar seguro. Sería otro sueño hecho realidad. Tendríamos como una final de Champions en el Bernabéu, todos los ingleses ahí, sería un desmadre. No me gustaría decir la mejor de la historia porque hemos vivido muchos combates, pero una de las mejores», finalizó sobre la posibilidad de UFC España. Dana White, presidente de la compañía y fan de los Arena, ya se muestras más abierto a ir a un estadio en lugar de un pabellón.

Topuria ha vencido en poco más de un año a Volkanovski, Holloway y Charles Oliveira con una cambio de categoría de por medio. «No, invencible no me siento, por eso pongo muchísimo esfuerzo. Sé que soy vencible, por eso me entreno y me esfuerzo, y cuando pongo muchísimo trabajo. Sé que he hecho todo lo que estaba en mis manos y la victoria es mía. Cuando doy el peso, ya soy el ganador. Nunca me quedaré con la duda de que podría haber hecho más, y con eso ya me siento ganador», explicó El Matador.