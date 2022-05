El periodista polaco Adam Michnik, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

El periodista polaco Adam Michnik ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022 al que optaban 40 candidaturas de 16 nacionalidades. Esta candidatura ha sido propuesta por Krzysztof Wielicki, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2018, y ha sido apoyada, entre otros, por Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura 2018.

El jurado de este Premio ha estado presidido por Víctor García de la Concha e integrado por Luis María Anson Oliart, Gabriela Cañas Pita de la Vega, Adela Cortina Orts, Estrella de Diego Otero, Miguel Falomir Faus, Taciana Fisac Badell, Santiago González Suárez, Alex Grijelmo García, Miguel Ángel Liso Tejada, Helena López de Hierro d’Aubarède, Enrique Pascual Pons, José Manuel Pérez Tornero, Carmen Riera I Guilera, Fernando Rodríguez Lafuente, María Sefidari Huici y Alberto Anaut González.

Michnik es uno de los más conocidos y destacados defensores de los derechos humanos en Polonia y está considerado como uno de los personajes fundamentales en la recuperación de la democracia en el país. Desde las páginas de Gazeta Wyborcza –en la actualidad uno de los diarios de mayor difusión de Europa central–, siempre ha defendido el diálogo por encima de toda clase de divisiones entre las más diversas culturas, razas, ideologías, sociedades y etnias. También fue un firme defensor del ingreso de su país en la Unión Europea. Michnik pasó seis años en las prisiones del régimen comunista polaco y fue uno de los impulsores de la reconciliación nacional. En 1989, tres años después de su última estancia en la cárcel, desempeñó su tarea política como miembro de la primera Cámara Baja no comunista de Polonia.

Es autor de varios libros sobre temas políticos e históricos y ensayos traducidos a varios idiomas, como Letters from Prison and Other Essays (1986), The Church and the Left (1992), Letters from Freedom: Post-Cold War Realities and Perspectives (1998) y In Search of Lost Meaning: The New Eastern Europe (2011). También ha entrevistado a un gran número de personalidades de todo el mundo. Asimismo, es gran conocedor de la política rusa, ha seguido de cerca y comentado en diferentes artículos la invasión de Ucrania de este mismo año, mostrándose muy crítico con las decisiones y actos de Vladímir Putin.

Este ha sido el segundo de los ocho Premios Princesa de Asturias que se conceden este año, en que cumplen su cuadragésima segunda edición. Anteriormente fue otorgado el Premio Princesa de Asturias de las Artes a la cantaora Carmen Linares y a la bailarina y coreógrafa María Pagés. En las próximas semanas se fallarán los correspondientes a (por orden) Ciencias Sociales, Deportes, Letras, Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica y Concordia.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por Sus Majestades los Reyes de España, acompañados por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía.