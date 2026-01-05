Las palabras de Bertín Osborne que dejan a cualquiera de piedra: «Salgo con varias todas las semanas»

Las últimas palabras de Bertín Osborne le han situado en el centro de todas las miradas. A sus 71 años, ha hablado con una franqueza que no ha pasado desapercibida y que ha provocado todo tipo de reacciones, especialmente después de los rumores que, durante días, apuntaban a un nuevo enamoramiento en su vida. Lejos de confirmar una relación estable, ha desmontado cualquier especulación con una declaración tan directa como contundente.

Todo comenzaba hace unos días, cuando en el programa Fiesta se deslizaba la posibilidad de que Bertín Osborne estuviera ilusionado de nuevo. Luis Rollán fue el encargado de poner sobre la mesa una información que, según explicó, le había llegado de «un montón de gente de El Rocío». De acuerdo con su versión, el artista estaría «muy enamorado» de una joven con la que habría sido visto en distintos entornos sociales.

El periodista ofrecía además una descripción muy detallada de la supuesta nueva ilusión del cantante. Según explicó, no sería la primera vez que Bertín coincidía con ella, y se trataría de una joven de entre 28 y 29 años, con familia mitad brasileña y mitad holandesa, ojos verdes y un carácter especialmente simpático. Una descripción que, inevitablemente, despertó la curiosidad del público y alimentó la idea de que el cantante podría haber iniciado una relación sentimental seria.

Siempre según este relato, ambos se habrían dejado ver paseando juntos por El Rocío, habrían compartido encuentros en casas de amigos y también habrían acudido juntos a la conocida fiesta de invierno de El Turronero. Rollán fue más allá al afirmar que la joven se llamaba Sofía y que se había convertido en «la nueva ilusión de Bertín Osborne», una frase que terminó de disparar los titulares.

La noticia sobre Bertín Osborne

A estas informaciones se sumaron las aportadas por María Eugenia Yagüe, que añadió nuevos matices a la historia. Según la periodista, Bertín y Sofía llevarían ya «unas cuantas semanas juntos» y ella trabajaría como comercial en un concesionario de Marbella. También confirmó su presencia conjunta en la fiesta de El Turronero y aseguró que el cantante estaría «muy entusiasmado».

Estas palabras reforzaron la sensación de que no se trataba de una simple amistad, sino de algo más profundo. Sin embargo, mientras los rumores crecían y las versiones se acumulaban, el entorno del artista comenzó a desmentir que existiera una relación sentimental consolidada. Aun así, faltaba la pieza clave: la voz del propio Bertín Osborne aclarando, sin intermediarios, qué estaba ocurriendo realmente en su vida personal.

Esta es la versión de Bertín Osborne

La respuesta llegó a través de Paloma García Pelayo en el programa Y ahora Sonsoles, donde la periodista trasladó de manera directa el mensaje del cantante. «Confirmo que Bertín está soltero y disfrutando de su soltería», afirmó, despejando de un plumazo cualquier duda sobre un posible noviazgo oficial.

El propio Osborne fue aún más claro al explicar cómo vive este tipo de situaciones. «Es lo de siempre: tengo 50 amigas. Si por cada amiga con la que se me vea, voy a estar enamorado y a punto de casarme…», expresó, dejando entrever su cansancio ante la facilidad con la que se le atribuyen romances cada vez que aparece acompañado en público.

En cuanto a Sofía, la joven con la que se le ha relacionado insistentemente, el cantante no dejó lugar a interpretaciones. Para él, se trata simplemente de «una amiga». Según explicó, la invitó a la conocida fiesta porque «le apetecía ir a una fiesta del Turro», restando cualquier componente romántico a su presencia conjunta en ese evento social.

Las declaraciones más sorprendentes

Sin embargo, lo que realmente ha causado impacto han sido las palabras con las que Bertín Osborne ha definido su actual situación sentimental. Con la naturalidad que siempre le ha caracterizado, el artista lanzó una afirmación que ha dejado a más de uno sin palabras: «Salgo todas las semanas con dos o tres distintas».

Lejos de intentar suavizar la frase, Bertín continuó explicando su postura con total sinceridad. «¿Tú crees que me voy a llevar a un sitio público a una que de verdad esté saliendo conmigo?», preguntó de manera retórica, dejando claro que, cuando se trata de algo serio, prefiere mantenerlo lejos del foco mediático.

De esta forma, el cantante reivindica una vida social activa y sin compromisos. «Yo no me he metido en la Cartuja, no soy un monje, salgo con chavalas de vez en cuando», afirmó, subrayando que no tiene intención de renunciar a disfrutar de su soltería ni de su libertad personal.

Con estas declaraciones, Bertín Osborne pone punto final, al menos por ahora, a las especulaciones sobre un nuevo amor. Su mensaje es claro: no hay una relación formal, no hay planes de boda ni una ilusión concreta que marque su día a día. Lo que sí hay es una actitud despreocupada y una forma de vivir las relaciones desde la libertad, sin etiquetas ni compromisos forzados.

El artista vuelve así a demostrar que no le preocupa ir a contracorriente ni romper con las expectativas ajenas. Mientras algunos siguen buscando un nuevo romance en cada aparición pública, Bertín se muestra firme en su postura y defiende, sin complejos, una soltería que asegura estar disfrutando plenamente. Sus palabras, directas y sin filtros, han vuelto a dejar claro que, en su caso, la edad no marca límites cuando se trata de vivir la vida a su manera.