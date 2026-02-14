El País modifica una crónica del Benidorm Fest tras tildar de «homosexual» a su audiencia televisiva

El diario El País, proclamado referente del progresismo mediático en España, ha tenido que censurar una pieza publicada este viernes suprimiendo una referencia a la homosexualidad que resultaba singularmente llamativa, incluso ofensiva. Se trata de una referencia que apareció en una crónica de la segunda semifinal del Benidorm Fest, el festival de la canción organizado por RTVE, y a cuyos seguidores, el redactor de El País identificó directamente como homosexuales. El diario del Grupo Prisa suprimió posteriormente esa referencia y dejó aviso de ello en la edición digital del artículo con el siguiente mensaje: «En una versión anterior de este artículo había una frase sobre los homosexuales y el fútbol que podría ser malinterpretada y que se ha decidido suprimir».

El párrafo original que se eliminó decía lo siguiente: «Esta segunda semifinal ha comenzado con casi media hora de retraso, tras los sorprendentes 10 minutos de prórroga [sic] del partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que han disputado el Atlético de Madrid y el Barcelona que emitía la pública justo antes. Nunca tantos homosexuales habían visto el final de un partido de fútbol en España como esta noche. Muchos de ellos, desconcertados, se preguntaban en redes sociales por qué el árbitro necesitaba 10 minutos extra si el marcador iba 4 a 0».

Se deduce de ese texto que el autor de la crónica de El País identifica a los públicos de diferentes espectáculos según su opción sexual: los heterosexuales verían el fútbol, y los homosexuales el Beniform Fest, se entiende. De ahí que llegue a la conclusión de que estos últimos vieran en masa los últimos minutos del partido de fútbol que la corporación pública emitió antes del certamen musical, desconcertados ante el retraso que por diferentes razones acumuló el encuentro.

Ante la perplejidad causada por esta identificación de la audiencia del Benidorm Fest con determinada condición sexual, El País asumió el fallo en los controles en la edición, censuró la versión original y dejó el aviso de que el texto había sido modificado.

El actual Benidorm Fest suma ya su quinta edición. Es un concurso que se creó, en su formato vigente, para escoger al representante español en Eurovisión. Este año, sin embargo, no será así. El presidente de Radio Televisión Española decidió que España no participaría en Eurovisión si no se expulsaba a Israel del mismo, cosa que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no hizo. De ahí que, al mantenerse la invitación a la delegación israelí, España se retirase, como también han hecho Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia.