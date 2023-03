Pablo Sobrado humilla a Irene Montero con su tradicional mensaje por el 8M

El 8 de marzo, Día de la Mujer, ha convertido a Irene Montero en gran protagonista en las redes sociales. La ministra de Igualdad, principal impulsora de la ley del ‘sólo sí es sí’ que excarcela violadores, publicó en su cuenta oficial varios mensajes en relación a este día y las prioridades de las mujeres en el presente y de cara al futuro, pero también se vio caricaturizada en varias publicaciones que tratan de poner en evidencia las ideas extremas de una de las líderes de Unidas Podemos.

Uno de los twitteros más conocidos en España en lo que a humor e ironía se refiere, Pablo Sobrado, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que cita a Irene Montero y caricaturiza a la ministra de Igualdad, fingiendo, con la exageración por bandera, que ha completado el proceso de transición de hombre a mujer. Sobrado es un habitual de las redes sociales y cada año destaca por su publicación en el 8M.

Con las siguientes palabras, el protagonista hacía referencia a Irene Montero en un mensaje especial en su cuenta por el 8 de marzo. «Y a ti que coño te importa lo que tenga yo entre las piernas??? acaso eso me hace menos femenina?? hoy es un día especial para todas nosotras por eso quería comunicar algo muy importante a mis seguidorxs: YA SOY MUJER!! Y por mucho que os duela a ciertos cavernícolas, algunas mujeres también tenemos RABO (y no pequeño precisamente).. Feliz día compañeras, no dejéis nunca que ningún hombre os calle y mucho menos que hable en vuestro nombre!! y mil gracias ministra Irene Montero –citada con su nick de Instagram– por tu lucha!», publicaba el influencer.

A partir de la publicación, en la que el mensaje decora a una fotografía del propio Pablo Sobrado vestido de mujer, los comentarios se fueron sucediendo en la red social en la que fue publicado el mensaje, así como también en Twitter, donde la fotografía se ha hecho viral con varios mensajes en las que incluso se cita a la propia Irene Montero para que vea la caricatura. «Pablo Sobrado es una reina», comenta un usuario, junto a la fotografía del protagonista. «Feliz Día Internacional de Pablo Sobrado», responde otro, en referencia a la ‘tradición’ del tuitero de publicar mensajes irónicos el 8 de marzo. Por último hay quien no pierde la ocasión de, además de aplaudir a Pablo, mandarle un mensaje ya tradicional entre los fans de este particular influencer. «Un saludo a Pablo Sobrado».