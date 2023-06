La oculta razón por la que Jordi Roca perdió la voz: “No lo hemos contado mucho…”

Ha salido a la luz uno de los secretos mejores guardados de Jordi Roca. El cocinero es una gran estrella mediática, pero ha conseguido que su vida privada esté lejos del mundo del corazón. Ese es el motivo por el que conocemos muy pocos detalles sobre su privacidad. Mantiene las distancias, pero el público le adora y poco a poco ha ido cogiendo confianza, por eso ha confesado su secreto. Padece una enfermedad rara que le hizo perder la voz. Todo el mundo ha notado que tiene una especie de afonía crónica. Hay una explicación.

Jordi Roca está en boca de todos porque ‘MasterChef’ le ha dado mucha popularidad, aunque siempre ha conectado muy bien con los espectadores. Ha confesado que padece una enfermedad rara llamada distonía cervical, pero ese no es el secreto. El secreto es cómo ha logrado superarla y recuperar la voz. Uno de sus familiares más cercanos ha hablado abiertamente del tema para zanjar los rumores.

La enfermedad de Jordi Roca

Cómo hemos dicho anteriormente, el cocinero padece distonía cervical. La página oficial de TVE ha explicado en qué consiste este trastorno para que todo el mundo pueda ponerse en el lugar de Jordi. “Es una enfermedad neurológica que puede afectar a la tonicidad de la musculatura de cualquier parte del cuerpo y que en su caso se concreta en la zona del cuello”. Jordi no podía mantener la cabeza recta y eso terminó afectado a sus cuerdas vocales.

Esa es la razón por la que el repostero apenas ha podido hablar en algunas intervenciones televisivas, pero por suerte todo está controlado. Jordi acaparó muchos titulares porque nadie sabía lo que le pasaba. El público no entendía por qué hablaba susurrando. “Articular palabras se convierte en algo muy fatigoso y solo se puede mitigar hablando en susurros”, explican en TVE, la cadena que le ha dado tanto.

El cocinero destapa su secreto

¿Cómo ha superado la enfermedad? De un momento a otro. “Fue de golpe y evidentemente todos estamos muy felices. Ese mismo día, cuando mi madre le oyó hablar le dio un bajón de tensión que nos metió un susto a todos”, explica su hermano Joan, que también es chef. Joan también ha desvelado cuándo se le fue la voz.

“Íbamos a Nueva York, al The World’s 50 Best Restaurants. Le tocaba a hablar a Jordi esa vez si éramos otra vez número uno. Él tenía preparado su discurso. En el avión empieza con una afonía que no podía hablar. Afortunadamente no fuimos número uno”, comenta en tono de humor.

Jordi es muy sensible

Jordi Roca, a pesar de ser un rostro muy mediático, sigue siendo un gran desconocido en muchos aspectos. Su hermano, al explicar los detalles de su enfermedad, explicó que Jordi es bastante sensible. Quizá por eso también perdiera la voz. “Esto no lo hemos contado mucho porque no sabemos hasta qué punto es verdad, pero tiene todo el sentido. Él es una persona muy sensible”. El secreto de Jordi ya ha visto la luz.