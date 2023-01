Nuria Marín se mete en un jardín: las duras palabras de la presentadora de Telecinco sobre el actor Eduardo Casanova

Eduardo Casanova es un peculiar actor que conocimos en Aida, era el eterno Fidel que siempre recordaremos con un cariño que Nuria Marín no ha tenido dedicándole unas duras palabras. La presentadora no ha dudado en expresar su sincera opinión sobre este actor que está presentando su última película. Un estreno que no ha tenido muchos seguidores, entre los que nunca estará Nuria Marín que le ha dedicado unas duras palabras a Casanova haciendo arder las redes sociales. Un hombre peculiar que ni se ha inmutado ante las críticas recibidas.

Estas son las duras palabras de Nuria Marín sobre el actor Eduardo Casanova

View this post on Instagram A post shared by Nuria Marin (@nuriasecret)

Nuria Marín no tiene pelos en la lengua, tal y como ha demostrado la presentadora en unas duras declaraciones que han dejado a Casanova en una posición complicada. El mundo del cine y de la interpretación tiene sus más y sus menos, pero en el caso de este actor parece que se está ganando críticos en lugar de seguidores.

En su propia cuenta de Instagram Nuria Marín escribió: “Qué pereza el rollo enfant terrible prefabricado, con las gafas de sol y el discursito de creativo pedante. Me apetece más meterme un palo en el ojal que ver sus pelis». Una crítica que deja claro que no está dispuesta a ver ninguna de sus películas.

Eduardo no tiene tampoco reparos en reconocer que él no consume apenas cine sólo obras de sus compañeros o conocidos que le inspiren una cierta confianza. Con lo cual, es un actor atípico que realmente no sabe bien cómo formarse o estar pendiente de una serie de compromisos que son fundamentales. El amor por el séptimo arte es algo que estos artistas tienen en común, aunque no Casanova.

Además de no ser amante de las películas, tampoco parece que lo sea de cualquier otro humano. En más de una ocasión ha dado duras declaraciones totalmente fuera de lugar, afirmando que: «estaría muy bien acabar con la humanidad». Palabras que le han convertido en tendencia en las redes sociales.

El hecho de que apareciera en ‘El Hormiguero’ también generó polémica, los seguidores del programa no podían crear que Pablo Motos le diera espacio en un prime time de lo más valioso. Unas críticas que le han costado más de un seguidor del programa que ha visto llegar a Eduardo Casanova como un intruso.