Nuevo frente abierto entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique por sus polémicas declaraciones

Jesulín de Ubrique ha estado una temporada apartado de los medios de comunicación y ahora ha regresado con más fuerza que nunca. Lo primero que hizo fue firmar un contrato con ‘Masterchef Celebrity’ para convertirse en la estrella de TVE y ahora ha dado una entrevista en su publicación de cabecera. El torero insiste en que es un padre excelente, algo que Belén Esteban ha puesto en duda en numerosas ocasiones. Hace más de 20 años que empezó el conflicto y todavía no está resuelto, sobre todo después del último movimiento de Jesulín. El diestro insiste en que tiene la conciencia muy tranquila y promete que trata a todos sus hijos por igual.

La antigua colaboradora de ‘Sálvame’ está cansada de escuchar siempre lo mismo, pero ha llegado a un pacto con su hija Andrea Janeiro y no puede defenderse. La joven tomó la decisión de ser un rostro anónimo, por eso le pidió a su madre que dejara de hablar de ella en los platos de televisión. Belén insiste en que su primogénita podría desmontar el discurso de Jesulín de Ubrique en cuestión de segundos. Según su planteamiento, el marido de María José Campanario tiene mucha suerte porque Andreíta, como se le conoce popularmente en la crónica social, está siendo muy generosa con él.

El último encuentro que hay registrado en los medios de comunicación entre Andrea Janeiro y su padre se produjo hace dos años. Andreíta, cuando todavía vivía en España, cogió un tren para viajar a Cádiz y conocer a Hugo Janeiro, su hermano menor. Fuentes cercanas insisten en que ha tenido muchos detalles de estas características, a pesar de que la familia Janeiro no ha tenido buenos comportamientos con ella.

Las polémicas declaraciones de Jesulín de Ubrique

Jesulín de Ubrique ha acudido a ‘¡HOLA!’ para explicar como es su vida lejos del foco mediático. Promete que está mejor que nunca e insiste en que cuenta con el apoyo de su mujer. Ha aprovechado para recalcar la buena salud de su matrimonio, a pesar de que distintos medios y periodistas han asegurado que iban a separarse en numerosas ocasiones. Marisa Martín-Blázquez, colaboradora de Telecinco, reconoce que ella también ha jugado con esta posibilidad en más de una ocasión y ahora admite que Jesulín y Campanario están muy enamorados.

Belén Esteban no se ha pronunciado sobre los rumores de crisis que siempre han señalado a Jesulín de Ubrique. Lo que sí ha hecho es insistir en que, una vez más, el diestro tiene una versión distorsionada de la realidad. Jesulín promete que pasa tiempo con sus hijos y que les ayuda a crecer, pero la colaboradora promete que con Andrea Janeiro la situación es muy diferente. El problema es que no puede entrar en detalles porque la joven le ha pedido que la deje al margen del conflicto y no quiere romper la promesa que le ha hecho.

Belén Esteban ha acudido a ‘Showriano’, el programa que Eva Soriano presenta en Movistar+, y se ha negado a profundizar en este conflicto. Ha aprovechado que el foco estaba puesto en ella para ofrecer su versión más desenfadada e incluso ha bromeado con su aspecto físico. Recuerda que tuvo una lesión en ‘Sálvame’ que le obligó a estar un tiempo en silla de ruedas. «Ahora he engordado 14 kilos desde que me rompí la pierna. Tengo más tetas que cabeza», le ha comentado a la presentadora del espacio con una sonrisa.

El dardo envenenado de Belén Esteban

La primera vez que Belén Esteban habló de las polémicas declaraciones de Jesulín de Ubrique fue en el estreno de ‘Machos Alfa’, una serie de Netflix. La tertuliana desfiló por la alfombra roja y sabía perfectamente que tarde o temprano le iban a preguntar por su expareja, así que dio un paso adelante y fue ella misma la que sacó el tema. Recordó que no podía profundizar mucho porque en su momento le prometió a Andrea Janeiro que iba a guardar silencio, pero finalmente acabó pronunciándose y dejando clara su postura.

Belén insiste en que Jesulín de Ubrique no ha sido sincero. Reconoce que no tiene información sobre el comportamiento que el torero tiene con los hijos de María José Campanario, pero sabe perfectamente lo que está pasando con Andrea Janeiro. Lleva mucho tiempo sin hacer caso a su hija mayor y no le parece justo que diga lo contrario en la revista ‘¡HOLA!’

Sin embargo, esteban no quiere abrir más guerras y ya ha aprovechado para sacar a relucir su sentido del humor. Las fotografías que el marido de Campanario ha vendido a su revista de cabecera están generando muchos comentarios. Algunos consideran que es un posado poco natural y otros insisten en que las imágenes están repletas de retoques. Belén, consciete de que sus palabras iban a encender el debate, ha preguntado: «¿Es Jesulín o Jon Kortajarena? Lo digo por los filtros en la cara».