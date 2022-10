La nueva vida como cazador de un actor de ‘Aquí no hay quien viva’

Hay series que nunca pasan de moda y una de ellas es ‘Aquí no hay quien viva’, esta se despedía de la pequeña pantalla hace más de 15 años y muchos de sus espectadores aún siguen recordando las aventuras de esta peculiar comunidad de vecinos. Algunos de los actores que participaron se trasladaron a ‘La que se avecina’, pero no todos han optado por seguir en el mundo de la interpretación. Hoy venimos a hablarte de un actor de ‘Aquí no hay quien viva’ que dejó la pequeña pantalla y ahora es cazador.

¿Recuerdas a este actor de ‘Aquí no hay quien viva’?

Esta serie tenía unos guiones muy preparados y un reparto amplio de personajes para poder captar distintas realidades y personalidades dentro de la comunidad. Algunos personajes eran fijos y otros, solo contaron por papeles puntuales en la serie. Este segundo caso es el de Chechu, más conocido en la serie como ‘El Jupa’.

Paco Fernández de la Cruz tuvo un papel fugaz siendo uno de los actores más jóvenes de la serie. Interpretó a Chechú, un joven que se mudaba a vivir con Mauri y Fernando como su hijo adoptivo. Era un joven delincuente que no acabó de encajar bien con la pareja y esta intentó que los Cuesta se hicieran cargo de él al ver que podría ser conflictivo.

Este personaje estaba pensado para ser episódico, por lo que se despedía de la comunidad después de un capítulo en Desengaño 21. Aún con ello, este joven colaboró en varios proyectos en cine y televisión, apareciendo en ‘Torrente’ o ‘Infierno en Los Ángeles’. El actor complementó estas apariciones con campañas publicitarias y cortometrajes, entre otros proyectos.

La caza, su nueva profesión

Con el paso del tiempo, el actor se fue alejando de la interpretación y parece que está centrado en el mundo de la caza. Esta es una pasión que tiene desde pequeño, pues empezó a practicarla con solo seis años. Para poder dedicarse a este sector estudió ingeniería forestal y actualmente participa en varios proyectos relacionados con la caza. Es presidente de la asociación La Caza es Joven, embajador de la aplicación Dianary e incluso colabora con la revista Trofeo de Caza.

Parece que en este sector ha encontrado la manera de combinar sus pasiones y es que, aunque ya no es actor, el joven sigue ligado al mundo de la comunicación. Se le puede ver como Pro Hunter de Iberalia Go!, una plataforma de streaming dedicada a la caza, la pesca y la naturaleza. Allí demuestra sus conocimientos con los espectadores y da su opinión sobre les temas tratados.

Este actor ha encontrado un nuevo camino, no obstante, seguro que los dotes de actuación y comunicación conseguidos por su paso en televisión son de gran utilidad para sus nuevos proyectos. Además, siempre podremos verlo en ‘Aquí no hay quien viva’, una serie que aún con el paso de los años, aún se puede encontrar en plataformas de streaming y a veces incluso dentro de la programación en televisión.

No todos los actores consiguieron en mismo reconocimiento y fama, pero todos ellos participaron en una serie de televisión que pasa de generación en generación en la pequeña pantalla.