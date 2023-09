La nueva Ley de Bienestar Animal obligará a los dueños de las iguanas a entregarlas a un centro de protección

La Ley de Bienestar Animal obligará a los dueños de las iguanas a entregarlas a un centro de protección. Fue aprobada el pasado mes de marzo y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la Ley 7/2023, de 28 de marzo y entrará en vigor el próximo 29 de septiembre.

Determina que estará «prohibida la tenencia como animales de compañía de los animales pertenecientes a especies que cumplan alguno de los siguientes criterios, relativos a su peligrosidad y a la necesidad de aplicar un principio de precaución en materia de conservación de la fauna silvestre amenazada».

Mascotas prohibidas por la Ley de Bienestar Animal

La nueva ley recoge la prohibición de tener las siguientes especies como animales domésticos:

Anfibios, peces y artrópodos cuyo veneno o mordedura pueda suponer un riesgo de carácter grave para la salud o la integridad física, tanto de animales como de personas.

Reptiles que en la edad adulta pesen más de dos kilos, así como los reptiles venenosos, a excepción de quelonios.

Todos lo primates.

Mamíferos silvestres que pesen más de cinco kilos en la edad adulta.

Especies incluidas en otra normativa estatal o comunitaria que no permita su tenencia en cautividad.

En el caso de las iguanas, la Ley de Bienestar Animal obligará a los dueños a entregarlas a un centro de protección. Esta semana, ‘Cuatro al día’ se ha hecho eco de la situación de Xavier Inés, dueño de una iguana: «Nuestra intención no es ponerla a dispoción del Estado, más que nada porque sabemos que nuestros animales no estarán mejor cuidados que en nuestras manos. Es un animal vegetariano, que no sale a la calle y que no tiene ningún peligro».

«El problema de esta ley de protección animal es que los criterios que se han decidido para que no se tengan reptiles de más de dos kilos no tienen ningún tipo de justificación científica ni de rigor, lo han prohibido porque sí, ellos han decidido que reptiles de más de dos kilos no se pueden tener porque se consideran peligrosos», añade.

«Lo que es peor es que con carácter retroactivo, hace más de 14 años que la tenemos y ahora pretenden que la entreguemos. Para nosotros es uno más de nuestra familia, no podemos dejarlo en manos del Estado para que termine en un centro y acabe muriendo», concluye.

Además de las iguanas, a partir del 29 de septiembre no se podrán tener como mascotas las siguientes especies: hámsteres, ratones, cobayas, conejos, chinchillas, periquitos, cotorras, agapornis, arañas, tortugas, erizos, cerdos vietnamitas, serpientes, geckos y camaleones.