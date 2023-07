La nueva arma oculta de la DGT se esconde en las señales de ‘Stop’ y funciona así: caza a todos

Con el objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras españolas y mejorar la seguridad vial, en los últimos años la Dirección General de Tráfico (DGT) ha implantado multitud de radares fijos, móviles y de tramos. Ahora, el organismo dirigido por Pere Navarro ha puesto en marcha una nueva arma oculta para cazar a los conductores que no respetan la señal de Stop.

Los nuevos ‘radares de Stop’ de la DGT

Según datos ofrecidos por el organismo, 1.093 conductores implicados en accidentes con víctimas mortales no había respetado una señal de Stop. Se trata de una de las infracciones más habituales en las carreteras españolas, por detrás del exceso de velocidad y el uso del teléfono móvil al volante.

El artículo 151 del Reglamento General de Circulación establece que «la señal de Stop es obligación para todo conductor de detener su vehículo ante la próxima línea de detección o, sino existe, inmediatamente antes de la intersección y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproximan».

Para cazar a los conductores que cometen esta infracción, la DGT dispone de dos sistemas de cámaras en fase de pruebas. Los ‘radares de Stop’ son cámaras capaces de comprobar si un vehículo se ha detenido por completo ante la señal.

Cabe recordar que en un Ceda el paso no es necesario detenerse el vehículo por completo, sino que solo es obligatoria dicha detención cuando no se pueda continuar la marcha porque hay otro vehículo circulando por la otra vía.

Según la DGT, una cámara vigila la llegada de los vehículos a la zona de la señal. Esta está calibrada para comprobar si detienen por completo la marcha. De no hacerlo, la cámara toma una serie de fotografías y envía la información al al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, donde se tramita el expendiente sancionador. La multa por saltarse un Stop es de 200 euros.

El organismo hace especial hincapié en la necesidad de saber dónde hay que detenerse ante una señal de Stop: «Debe parar el vehículo inmediatamente antes de la línea de detención; y si no existe esta línea, inmediatamente antes de la intersección, no de la señal. En el caso de que desde este punto no hubiera visibilidad suficiente, por las circunstancias que fuera, debe adelantar un poco el coche para detenerse nuevamente en un punto con visibilidad, teniendo cuidado de no poner en peligro a ningún otro vehículo».