No le pasan ni una: las redes estallan contra Aitana por esta razón

Aitana Ocaña siempre ha dejado claro que no se siente cómoda cuando le involucran en alguna polémica. Su intención es centrarse en su trayectoria artística y llevar la gira ‘Alpha Tour’ a lo más alto, pero ¿qué ha pasado esta vez para que las redes estallen contra ella? Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. La concursante de ‘Operación Triunfo 2017’ está de plena actualidad porque le han vuelto a relacionar con Sebastián Yatra. Todo empezó en Islandia. Se dejaron ver juntos por allí y después Aitana publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con un jersey del cantante.

La artista optó por guardar silencio y de momento no ha confirmado si vuelve a ser novia de Sebastián. Pero ha sido objeto de una investigación que ha dado respuesta a muchos interrogantes. Laura Fa y Lorena Vázquez, dos periodistas que han saltado a la fama bajo el nombre de ‘Mamarazzis’, aseguran que Aitana y Yatra se han dado una segunda oportunidad, pero en el terreno laboral. Siguiendo la información que han puesto encima de la mesa. La pareja comparte un proyecto muy especial que verá la luz próximamente. Habrá que esperar un tiempo para ver de qué se trata y mientras tanto Ocaña está centrada en otra aventura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix España (@netflixes)

La protagonista de ‘Alpha Tour’ ha aceptado un papel en ‘Pared con pared’, una serie de Netflix que no ha dejado indiferente a nadie. La joven está recibiendo muchas críticas y sus detractores han aprovechado las circunstancias para acusarla de intrusismo laboral. Considera que hay demasiadas actrices en nuestro país como para apostar por Aitana, quien en teoría se dedica a otra cosa completamente distinta.

La película de Aitana en Netflix

Netflix y los responsables del citado largometraje apostaron por Aitana para protagonizar este proyecto tan intenso. «Esto suena a historia de amor. Aitana y Fernando Guallar protagonizan ‘Pared con pared’. Estreno el 12 de abril, solo en Netflix», puede leerse en la descripción de la película. Esta comedia romántica ha dividido al público en dos grupos completamente diferenciados: están los que consideran que Aitana también se ha formado para ser actriz, pero hay otros que exigen que se dedique únicamente a componer y cantar.

«Yo comprendo que a Aitana le hace ilusión, habrá hecho sus cursos y la estarán ayudando, pero este instrusismo laboral no. Que no digo que sea mala y yo la adoro como cantante y persona; pero como actriz no», comenta un internauta. A lo que otro añade: «La peli parece mala. Da la impresión de que han grabado cada escena una vez y como ha salido se ha quedado. Está chica está de moda y es un producto de marketing».

La ex de Sebastián Yatra prefiere guardar silencio y ha optado por no utilizar sus redes para responder a los ataques que ha recibido. No es la primera vez que trabaja como actriz, a pesar de que una parte de los espectadores se niegan a que esta carrera siga creciendo. Mientras tanto, Netflix continúa con sus planes y ya han fijado el estreno de ‘Pared con pared’ para el próximo 12 de abril.

La misteriosa vida sentimental de Aitana

Aitana marcó unas normas muy claras en 2017, año en el que se convirtió en una de las personas más conocidas de nuestra crónica social. Llamó la atención por su paso por ‘Operación Triunfo’ y cuando salió de la Academia se enamoró de Miguel Bernardeau, uno de los protagonistas de ‘Élite’. Todo esto generó un caldo de cultivo que atrajo a miles de fans. Más adelante empezó una relación con Sebastián Yatra y todo iba bien hasta que comenzaron los primeros rumores. Teniendo en cuenta que Aitana no iba a pronunciarse, fue el colombiano el encargado de dar un paso adelante para aclarar cuál era la situación.

Sebastián Yatra prometió que seguía siendo amigo de Aitana, a pesar de que ya no compartían el mismo proyecto sentimental. «Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento, los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino. La quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año».

Los artistas cumplieron su palabra y han continuado en contacto. Lo único que dijo Aitana fue: «Sebastián siempre ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo y eso es lo que yo os voy a decir». Ahora ha visto la luz que la catalana está planeando sacar un nuevo tema con la ayuda de su ex. Sin duda es una colaboración muy esperada que revolucionará el panorama musical.