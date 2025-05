Ni la comida ni el móvil: ésto es lo que más echan de menos los concursantes de ‘Supervivientes’

A medida que avanza la competición en Supervivientes, las condiciones extremas, la falta de comodidades y la lejanía del entorno cotidiano comienzan a pesar sobre el ánimo de los participantes. Tras semanas de convivencia en un entorno hostil y aislado, las emociones afloran con intensidad y los concursantes, por primera vez de manera unánime, han compartido un aspecto que va más allá de la comida, el teléfono móvil o incluso la comodidad física: los pequeños detalles personales que conectan con su identidad y que, en ausencia, se convierten en refugios mentales.

La periodista Carmen Alcayde sorprendió al revelar que lo que más anhela no es un alimento específico ni un gesto cotidiano, sino su moto. «Mi Vespa. La amo, me da libertad. Además, en Valencia, con mi pelo al viento, sentir la brisa… Poder ir a cualquier sitio, a comer, a ver a mis niños, a donde sea», ha confesado. Para ella, ese vehículo es sinónimo de independencia, de vida urbana y de reencuentros con lo que más quiere.

En una línea muy distinta, Borja confesó que su principal carencia es una simple maquinilla de afeitar. Lejos de lo superficial, su explicación fue más profunda de lo que cabría imaginar: «Estoy echando muchísimo de menos mi maquinilla de afeitar porque no me veo, pero me toco y esto parece la barba de ‘Chivo». Después añadió: «Todos los días me gusta repasarme para estar perfecto. Me recuerda mucho a estar en casa».

Montoya, por su parte, se debatió entre dos objetos que encierran mundos opuestos: una guitarra y una pelota. Finalmente, se decantó por esta última, explicando que el deporte ha sido desde siempre su vía de escape. «Una pelotita de fútbol. El deporte es lo que me evade», ha explicado delante de las cámaras.

Los deseos de los concursantes de ‘Supervivientes’

Makoke, habitual de los platós y ex mujer de Kiko Matamoros, sorprendió al confesar que su nostalgia se centra en algo tan sutil como su perfume. Lejos de la vanidad, su justificación fue enternecedora: «Aparte, el olor me traslada a momentos con mis hijos, a instantes, a hogar». La falta de ese olor, explicó, le hace sentir aún más lejos de su cotidianidad.

En el caso de Pelayo Díaz, su elección reveló una faceta creativa poco conocida por el gran público. Más que un objeto tecnológico o decorativo, echa en falta papel y bolígrafo. Según ha contado, la inspiración que le está brindando la experiencia en Honduras es tan intensa que teme olvidar ideas valiosas si no puede anotarlas. Para él, este aislamiento está despertando una parte artística que desea canalizar.

Por último, Álvaro Muñoz Escassi no dudó ni un segundo: lo que más necesita es su teléfono móvil. «El móvil. Aparte de que trabajo con el teléfono, estoy todo el día enganchado», reconoció. De esta forma ha puesto en valor la importancia de la tecnología como parte indispensable de su vida diaria.

Última hora sobre ‘Supervivientes’

Mientras los concursantes enfrentan sus propias carencias emocionales, la mecánica del programa ha introducido nuevos elementos de tensión. En las últimas horas, se ha producido un giro en el sistema de nominaciones que ha modificado el ritmo del reality. Después de varias semanas marcadas por decisiones inesperadas del denominado Poseidón, los grupos han vuelto a una estructura más convencional: nominaciones por playa, sin incluir a los líderes.

Antes de este proceso, se celebró la esperada prueba de liderazgo. En Playa Furia, Montoya venció a Borja en una competición física que exigía resistencia y concentración, ganando así inmunidad. En Calma, fue Pelayo quien se impuso sobre Manuel, asumiendo el liderazgo con firmeza.

Tras la competición, llegaron las nominaciones, y los argumentos esgrimidos por los concursantes revelaron alianzas, tensiones y también intentos de reconciliación.

Makoke, aún molesta por los votos recibidos la semana anterior, optó por devolver la jugada a Álvaro Muñoz Escassi: «Mi nominación de esta semana va para Álvaro, creo que se ha visto que me nominaron los chicos y tengo que devolverlo. Con Carmen lo intentaré arreglar». Carmen, por su parte, mantuvo la esperanza de retomar su relación con Makoke, pero decidió votar a Álex, argumentando que con Escassi mantiene cierta afinidad.

Álex y Anita están enfrentados

Álex, siguiendo una lógica emocional, nominó a Anita Williams por la falta de química entre ambos. «Jugamos otra vez con la química. Nomino a Anita porque es con la que menos tengo, pero sí tengo que decir que, de momento, estoy descubriendo un poco mas», explicó, visiblemente incómodo.

Anita, sin rodeos, le devolvió el gesto: «Nomino a Alex porque de todos los compañeros con los que comparto experiencia pues es la persona con la que menos conecto. De momento no mezcla la masa de la pizza. Creo que él es muy tranquilo y yo muy nerviosa». ¿Qué pasará en la próxima emisión?