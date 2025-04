Supervivientes 2025 está a punto de cumplir dos meses de travesía, por lo que podría decirse que los concursantes ya están más que aclimatados a Honduras. Numerosos días de desafíos, retos, penurias y momentos libres que dan para mucho. Y es que, como es evidente, las horas muertas en las playas son las más largas para las celebridades. Pues, no tienen absolutamente nada que hacer, excepto hablar. Una situación que se ha podido ver, recientemente, entre Makoke y Pelayo Díaz. Ambos concursantes han comenzado a hablar de las cosas que quieren hacer cuando regresen a España. Pero, entre tema y tema, también han tenido la ocasión de ponerse en casos supuestos.

Makoke ha reiterado, en numerosas ocasiones, que una de las cosas que más ganas tiene de hacer es abrazar a sus hijos: Javier Tudela y Anita Matamoros. Por ello, el diseñador ha ido un paso más allá y le ha preguntado a la colaboradora televisiva qué pasaría si al regresar a Madrid le diesen la noticia de que su hija está embarazada. Pues, recordemos, los participantes de Supervivientes 2025 están aislados de todo tipo de noticias e información que suceda en el exterior. De hecho, es a su llegada a España cuando ya tienen libertad para ponerse al día. Por lo tanto, la cuestión de Pelayo Díaz, a priori, ha dejado a la concursante un poco sorprendida. Pero, lejos de quedarse callada, ha respondido a su compañero con honestidad.

«Ay, ¿te imaginas? Me muero, Anita embarazada», comenzó diciendo Makoke. La participante ha indicado que considera que su hija es demasiado joven para ser madre. Pero, en el caso de que eso sucediera, la comprendería completamente. Pues, ella misma es el ejemplo de una mujer que tuvo que criar a un bebé desde muy joven.

«Es muy joven, solo tiene 24 años, aunque yo la tuve joven también», indicó. Un tema del que no quiso dar más detalles. Asimismo, cabe señalar que Makoke, a sus 55 años, ya es abuela de dos pequeños. Su hijo, Javier Tudela, y su mujer, Marina Romero, son padres de un niño y una niña. Una faceta con la que la colaboradora está absolutamente encantada.

Los planes de boda de Makoke

De hecho, no hay gala o emisión en directo donde la concursante no le dedique bonitas palabras a su familia. Eso sí, ha dejado claro que la luz de sus ojos es su nieto. Pues, al ser más mayor, ya percibe la ausencia de su abuela en estos momentos. Por otro lado, otra cosa que quiere hacer según termine su paso por el reality es seguir trabajando en su boda con Gonzalo, su novio.

«Me queda todo por hacer. El vestido lo tengo en la cabeza perfecto, pero me queda decir ‘quiero esto’. No sé todavía con quién. Tengo el sitio señalado ya para que me reservaran ese día y todavía no sé el tipo de boda que voy a hacer: si es muy íntimo, si no, si tal…», explicó.