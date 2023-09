Hace unos días Nano Jr, un joven de 22 años, se hizo viral por un publicar un vídeo donde aseguraba que tenía dos trabajos, y que lo hacía por cuidar a su familia y que no les faltase de nada. El joven ha revolucionado las redes sociales, y cientos de personas se unen para preguntarle cómo se organiza y cuanto tiempo duerme. Y aunque hay mucha gente que le apoya y le admira, también hay otros que le critican. Nano Jr no ha dudado en responder a sus detractores y les ha dejado claro: «Sé perfectamente que no soy único ni me lo creo, como yo hay miles de chavales luchando».

Nano Jr está revolucionando con su mensaje a los jóvenes, explicándoles que «ser de la calle» consiste en trabajar para ayudar a la familia con lo que sea necesario, y que eso es lo que realmente «vale la pena». A raíz de explicar que tiene dos trabajos, la gente se ha volcado con él y le han lanzado todo tipo de preguntas y comentarios que Nano Jr no duda en contestar a su manera, educado y dando una lección para muchos.

El joven está mandando un gran mensaje social para aquellos que se interesan en su día a día, y se siente muy agradecido para todos aquellos que no dudan en apoyarle y en tomarle como ejemplo, por eso Nano Jr no ha dudado en agradecer todo el apoyo recibido. «Gracias a vosotros el mensaje está llegando a más jóvenes. Lo estáis haciendo llegar a vuestros hijos, a vuestros nietos», dice.

Críticas a Nano Jr

Pero no todo es bonito, como siempre suele pasar en las redes sociales el joven también se ha ganado algunos detractores con sus palabras. Y es que muchos internautas le critican porque tiene tatuajes, un coche y ciertos lujos, y es por ello que Nano Jr les ha contestado en un vídeo donde asegura que aunque tenga algunos lujos como coche o tatuajes, se lo ha ganado todo con su propio esfuerzo: «¿Vosotros sabéis el esfuerzo que he hecho yo para pagarme todo eso? Pero bueno, me quedo con lo bueno, con los mensajes de apoyo», finalizó.

Junto al vídeo, Nano ha escrito un comentario en el que señalaba que no es el único que tiene dos trabajos: «Y por favor, sé perfectamente que no soy único ni me lo creo, como yo hay miles de chavales luchando y olé por vosotros, seguir así que tenéis mi apoyo incondicional».