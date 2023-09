Esto es lo que dice Pérez-Reverte del joven TikToker que tiene dos trabajos para mantener a su familia

Se llama Nanojr, tiene poco más de 20 años, y esta semana ha revolucionado las redes con un discurso en el que explica por qué los jóvenes no deben desperdiciar su vida en la calle, gastando sin medida y «dando disgustos» a sus padres. El joven TikToker ha calado hondo en muchas personas. Y uno de ellos es el periodista, escritor y académico de la lengua Arturo Pérez-Reverte no podía ser menos y esto es lo que opina sobre la lección del joven Tiktoker.

Nanojr ha cosechado likes y comentarios positivos a miles. en su vídeo explica cómo su vida no es nada fácil. Viniendo de una familia desestructurada, se tuvo que poner a trabajar a los 16 años. Ahora tiene dos trabajos para mantener a su madre y a su hermana, uno en Amazon por la mañana y otro en VIP’s por la noche. El joven ha respondido así en TikTok: «A mí, me merece la pena para ayudar a mi familia».

El joven se siente orgulloso de los logros que consigue día tras día. Relata un regalo que le hizo a su madre: «Luego también mi madre el otro día fue su cumpleaños, y le regalé hacerse las uñas que nunca se las había hecho». «Y le hacía ilusión. Fui a acompañarle a hacérselas. Pagué, y en el centro comercial iba a todo el mundo enseñándole las uñas, que le había regalado yo. Y decía: ‘Mira mi hijo, las uñas que me ha regalado.’ No sé qué…».

«Y como yo siempre voy con tirantes y eso, pues a primera vista, con mis tatuajes y eso… parece que robo. Y mi madre empieza a decir: ‘Que aunque tú lo veas así es muy trabajador. Tiene dos trabajos’», explica en este vídeo de cómo fue el momento. «Y con eso merece la pena, ayudar a tu familia, saber que lo estás haciendo bien. Muchas gracias a toda la gente que me apoya ya los malos cometarios, hay que pasar», reconoce.

El joven empieza su vídeo en TikTok explican do qué hace: «Han salido muchas preguntas, que han salido muchos comentarios, que estoy intentando contestar a todo el mundo. Pero, es muy difícil. Así, os voy a contestar aquí a algunas preguntas. Una de ellas es que cómo me organizo para tener dos trabajos, que cuándo duermo».

«Mira, con el Amazon, tengo que estar a las diez y pico en la nave. Siempre me levanto a las nueve, me ducho y desayuno. Voy a la nave, cargo la furgoneta y me pongo a repartir hasta las siete y media, ocho. Depende de la ruta, hay más cortas, más largas, días que llevo más paquetes, menos…», explica.

«Pero, sobre las siete y media, ocho termino. Voy a casa, que antes tenía el coche, ahora es más jodido, estoy yendo andando a los dos trabajos. Ahora llego más cansado, pero no importa, no hay que tener excusa, hay que seguir para adelante. Llego a casa sobre las ocho, me pongo los vaqueros del trabajo, voy al VIP’s, que entro a las nueve y me quedo hasta que la gente que vaya, las 11:30, 12:00… Luego llego a casa, me ducho. Y me duermo sobre las dos, me despierto al día siguiente a las nueve. Y así todos los días. Duermo de dos a nueve», prosigue.

En su relato, destaca el orgullo de su hermana: «Muchos diréis que de qué te sirve trabajar tanto. El otro día mi hermana pequeña me dice que, va Tete, le voy contando a todo el mundo que tienes dos trabajos. Y estoy muy orgullosa de ti, la gente flipa. Yo: ‘Va me la como’».

La reacción de Pérez Reverte

El escritor Arturo Pérez-Reverte, como muchos otros, ha visto el vídeo de este joven Tiktoker y ha reaccionado muy positivamente a la lección de vida que da el chaval.

Admirable. Muchos padres deberían proponer a sus hijos que le echaran un vistazo a esto.https://t.co/HRlKApIixn — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 24, 2023

Y es que Reverte considera que este vídeo debería ser obligado para padres e hijos. «Admirable», señala sobre las palabras de Nanojr, y asegura que «muchos padres deberían proponer a sus hijos que le echaran un vistazo» al vídeo del joven TikToker.