El joven llamado en redes sociales Nanojr ha acumulado cientos de miles de me gusta y miles de comentarios en un vídeo viral, en el que explica, como se pude ver en este vídeo, cómo es su vida con dos trabajos, uno en Amazon por la mañana y otro en VIP’s por la noche. Un comentario con el que ha intentado responder las críticas generadas estos últimos días. El joven ha respondido así en TikTok: «A mí, me merece la pena para ayudar a mi familia».

Orgulloso, el joven en TikTok relata un regalo que le hizo a su madre: «Luego también mi madre el otro día fue su cumpleaños, y le regalé hacerse las uñas que nunca se las había hecho». «Y le hacía ilusión. Fui a acompañarle a hacérselas. Pagué, y en el centro comercial iba a todo el mundo enseñándole las uñas, que le había regalado yo. Y decía: ‘Mira mi hijo, las uñas que me ha regalado.’ No sé qué…».

«Y como yo siempre voy con tirantes y eso, pues a primera vista, con mis tatuajes y eso… parece que robo. Y mi madre empieza a decir: ‘Que aunque tú lo veas así es muy trabajador. Tiene dos trabajos’», explica en este vídeo de cómo fue el momento. «Y con eso merece la pena, ayudar a tu familia, saber que lo estás haciendo bien. Muchas gracias a toda la gente que me apoya ya los malos cometarios, hay que pasar», reconoce.

El joven empieza su vídeo en TikTok explican do qué hace: «Han salido muchas preguntas, que han salido muchos comentarios, que estoy intentando contestar a todo el mundo. Pero, es muy difícil. Así, os voy a contestar aquí a algunas preguntas. Una de ellas es que cómo me organizo para tener dos trabajos, que cuándo duermo».

«Mira, con el Amazon, tengo que estar a las diez y pico en la nave. Siempre me levanto a las nueve, me ducho y desayuno. Voy a la nave, cargo la furgoneta y me pongo a repartir hasta las siete y media, ocho. Depende de la ruta, hay más cortas, más largas, días que llevo más paquetes, menos…», explica.

«Pero, sobre las siete y media, ocho termino. Voy a casa, que antes tenía el coche, ahora es más jodido, estoy yendo andando a los dos trabajos. Ahora llego más cansado, pero no importa, no hay que tener excusa, hay que seguir para adelante. Llego a casa sobre las ocho, me pongo los vaqueros del trabajo, voy al VIP’s, que entro a las nueve y me quedo hasta la gente que haya, las once y media, doce… Luego llego a casa, me ducho. Y me duermo sobre las dos, me despierto al día siguiente a las nueve. Y así todos los días. Duermo de dos a nueve», prosigue.

En su relato, destaca el orgullo de su hermana: «Muchos diréis que de qué te sirve trabajar tanto. El otro día mi hermana pequeña me dice que, va Tete, le voy contando a todo el mundo que tienes dos trabajos. Y estoy muy orgullosa de ti, la gente flipa. Yo: ‘Va me la como’».