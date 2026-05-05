Muere Soledad Gallego, directora de ‘El País’ entre 2018 y 2020, a los 75 años
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La periodista Soledad Gallego-Díaz (Madrid, 1951), ex directora de El País, ha muerto a los 75 años este martes, según ha informado el propio medio de comunicación. Gallego fue la primera mujer directora del medio, entre 2018 y 2020, y ocupó el puesto de directora adjunta de tres directores diferentes: Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía y Jesús Ceberio. En los inicios de su dilatada carrera fue la responsable de publicar el borrado de la Constitución de 1978 en la revista Cuadernos para el diálogo.
La periodista estuvo ligada a El País desde su fundación en 1976 y pasó la mayor parte de su carrera cubriendo información política y parlamentaria. Fue corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.
Gallego estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió los años de la Transición en Cuadernos para el Diálogo y el diario del grupo Prisa.
Recibió diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género; o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.