Muere Soledad Gallego, directora de ‘El País’ entre 2018 y 2020, a los 75 años

La periodista estuvo ligada a El País desde su fundación en 1976 y pasó la mayor parte de su carrera cubriendo información política y parlamentaria. Fue corresponsal en Bruselas, Londres, París, Nueva York y Buenos Aires.

Gallego estudió periodismo en la Escuela Oficial de Madrid y empezó su trayectoria en la Agencia Pyresa, aún bajo la dictadura franquista, y cubrió los años de la Transición en Cuadernos para el Diálogo y el diario del grupo Prisa.

Recibió diversos premios, entre ellos el Premio Francisco Cerecedo, el Premio Salvador de Madariaga, el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, el Premio Margarita Rivière al rigor periodístico con visión de género; o el Premio Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional.