La ITV es una manera de asegurar que todos los vehículos cumplen con unos requisitos fundamentales para poder circular. Estamos ante un tipo de inspección técnica que también incluye la documentación del vehículo. Una forma de estar al día de todo lo que el coche necesita para circular con todas las garantías posibles, asegurando su seguridad y la de todos los que se cruzarán con él. Esto es lo que tienes que hacer con tu coche si no quieres llevarte un susto con la ITV.

Haz esto con tu coche si no quieres llevarte un susto con la ITV

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) ha dado un dato demoledor. El año pasado circulaban sin ITV un 35% de los vehículos, una de las cifras más altas de los últimos tiempos que se relaciona con la situación económica y social del momento.

El director gerente de esta asociación ha manifestado que: “si un vehículo presenta un defecto en alguno de sus sistemas, tiene más probabilidad de provocar o sufrir un accidente”. En esta inspección se detectan los principales errores que pueden llegar a ser menores, pero requerir una intervención técnica en el taller de confianza.

No gastar de más, es quizás uno de los motivos para no solucionar algunos de los errores más comunes. Norauto ha revelado que la mayoría de los que no consiguen pasar la ITV lo hacen por un fallo en el alumbrado y la señalización. Dos elementos de seguridad básicos, llevar las luces demasiado altas o no alumbrar lo suficiente compromete la circulación de este vehículo y de lo que van con él por la carretera.

El segundo problema más común se relaciona con la suspensión y la dirección. Con lo cual, se puede solucionar en el taller de confianza. Siendo también dos de los elementos que genera un riesgo para el propio vehículo y el resto de los conductores. Es también muy importante comprobar el estado de los neumáticos.

El cuarto fallo hace referencia a los frenos. Un peligro aún mayor que afectaría de lleno a la seguridad de todos los que se crucen con este coche. Estos son los 4 elementos en los que más se fijan en la ITV y cuyo fallo puede suponer no pasarla.