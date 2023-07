Misterio desvelado: el abuelo del meme es húngaro, ingeniero y fue concursante en Mask Singer

El famoso abuelo que se hizo famoso por unos memes llamados «Pain Harold» es en realidad Andras Arató, un ingeniero eléctrico nacido en 1947 en la ciudad de Koszeg, Hungría. El hombre, que se convirtió en una celebridad en internet por su expresión de tristeza contenida, tiene una vida corriente, está casado y tiene un hijo de 46 años. El trabajo que desempeñó toda su vida tampoco estuvo fuera de lo común. Arató ocupó durante años varios puestos de responsabilidad en empresas de Hungría y llegó a ser vicepresidente de la sociedad eléctrica húngara.

Ahora bien ¿cómo llegó Andras Arató a ser «Pain Harold»? Durante una entrevista señaló que tras subir unas fotos de sus vacaciones en sus redes sociales, un fotógrafo lo contactó y le propuso realizar una sesión fotográfica para un banco de fotos genéricas, idea que le gustó y aceptó sin pensarlo. Esto fue el inicio de su fama pues tres años después de que las fotografías se publicasen Arató empezó a hacerse viral y él mismo encontraba memes con su rostro bajo el nombre de «Hide the pain, Harold» (esconde el dolor, Harold). El hombre reconoció que en un principio no le gustó nada incluso intentó que se borrasen los memes pero ya era algo imparable. Poco a poco se fue acostumbrando hasta que lo aceptó. Ahora se siente cómodo con su personaje algo de lo que ha sacado rentabilidad en redes sociales pues Arató acumula miles de seguidores aunque no recibe dinero por los memes con su imagen.

«Todo esto causó un cambio dramático en mi vida. Antes era un tipo más bien tímido al que no le gustaba ser el centro de atención, ahora la gente me reconoce en la calle y me pide selfies. Mi esposa está orgullosa, pero mi hijo no puede aceptarlo, ni siquiera ve mis videos o memes», señaló en una entrevista en el medio Filo News.

En este sentido, el ingeniero eléctrico reveló que esta fama le ha permitido viajar mucho e incluso hacer anuncios con grandes compañías como Coca Cola, con la que protagonizó un comercial para Coca Cola Zero en Hungría. Además ha participado en programas de televisión en el país europeo como Mask Singer.