La millonaria cifra que podría cobrar Clara Chía por sacar a la luz toda la verdad sobre Piqué y Shakira

El ascenso a los cielos, en cuanto a mediatismo se refiere, ha llegado para Clara Chía Martí, después de muchos meses ya de relación con Gerard Piqué y de que ésta se hiciera pública con una fotografía que compartió el ex del Barcelona en su cuenta oficial de las redes sociales. Clara, ahora, ha traspasado otra barrera en cuanto a su relación con la prensa, y es que ha comenzado a recibir ofertas de programas importantes de televisión para dar su testimonio sobre todo lo sucedido en el culebrón que ha marcado la prensa rosa en los últimos tiempos.

Por el momento, la figura de Clara Chía Martí se ha mantenido en un discreto segundo plano, en cuanto a la relación directa con los medios. Es más, hasta el momento no ha hecho ni una sola declaración pública y se ha limitado a acompañar a Piqué, quien, como en la pillada a ambos por las calles de Barcelona, es el que toma la voz cantante en caso de tener que enfrentarse a un periodista. Clara, entonces, sólo se reía de las burlas de su novio al profesional que les preguntaba en plena calle, pero todo ello podría cambiar si optara por aceptar la última oferta que le ha llegado.

La enemiga íntima de Clara Chía Martí, Shakira, quiso hacer leña del árbol caído en una última entrevista en la que se refiere directamente a la actual pareja de su ex, con palabras muy duras. «Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay. Siempre estamos evitando el dolor y resulta que el dolor hace parte de la vida. Yo valgo por dos de 22», comentó el artista nacida en Barranquilla en lo que se puede sustraer incluso un tono amenazante hacia Clara Chía.

Estas declaraciones no han hecho si no alimentar aún más la posibilidad de que le llueven las ofertas a la joven de 23 años que mantiene una relación con Piqué. Así las cosas, desde el medio X Cataluña desvelan una información relevante alrededor de todo este asunto. «Muchos programas han propuesto a Clara Chía conceder una entrevista, para que ésta explique su versión, confirmando así los dos extremos. Las ofertas ascienden a más de un millón de euros», se comenta en este portal de información.

Clara dice ‘no’ a hablar

El hecho de que las ofertas puedan ser millonarias, sería un aliciente para ver si Clara finalmente decide hablar o como parece en primera instancia, opta por seguir guardando silencio y mantenerse en un segundo plano, una postura mucho más favorable de cara a su pareja, Gerard Piqué, quien, pese a su retirada, vive un momento mediático álgido por su nueva faceta de empresario y dueño de la Kings League. Según informa el medio citado con anterioridad, Clara Chía habría declinado todas las ofertas que le han llegado hasta la fecha. «Las habría rechazado todas. Junto a Piqué, no tendrá problema de dinero y, además, son felices y prefiere serle fiel. Quieren intimidad y respeto. Quieren poder vivir la vida con normalidad».