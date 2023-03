Gerard Piqué llevaba muchos meses sin hablar en público, concretamente desde que anunció su tormentosa separación de Shakira. Sin embargo, el ex futbolista del Barcelona ha cambiado claramente de estrategia. Hace unos días se pronunció en dos entrevistas, sin nombrar a la cantante colombiana, pero lanzándole dardos sutilmente cuando habla de los dos hijos que tienen en común, Milan y Sasha.

En las últimas horas también ha salido a la luz un nuevo supuesto palo Shakira a Gerard Piqué en su última canción con Karol G. En una de las partes de la canción se puede escuchar como la colombiana diría «fuck you» en voz baja, y aseguran que se lo dice directamente a su ex. Una guerra mediática que parece no tener fin y en la que Piqué no está entrando mucho, al menos hasta ahora.

Varias teorías

Marisa Martín-Blázquez asegura que el ex jugador del Barcelona está «cansado de ciertas provocaciones» y que él se habría puesto en contacto con sus abogados para que estos hablen con los de la cantante y así llegar a un acuerdo para preservar «el bienestar de los niños». Por otro lado, Alessandro Lequio piensa que lo de Piqué es una estrategia y que él se ha planteado esta guerra pública «como una carrara de larga distancia» y que está esperando que llegue «el agotamiento y los tropiezos» de Shakira.

«Piqué está aguantando con estoicismo y creo que su meta es la presidencia del Barça. No quiere que nadie ensombrezca la posibilidad de llegar a esta meta», añade el italiano, deslizando que si el ex futbolista no está entrando de lleno en esa guerra es precisamente para mantener su buena imagen públicamente y que cuando quiera aspirar a ser presidente o quiera hacer algo importante con Kosmos, no le perjudiquen este tipo de peleas públicas con Shakira.