Piqué arremete contra Shakira y responde muy claro a la pregunta más incómoda

Gerard Piqué ha pasado este martes por los micrófonos del programa El món de RAC1. Durante la extensa charla habló sobre todo tipo de temas de actualidad, del Barcelona y el Caso Negreira por ejemplo, de su innovador formato con la Kings League, etc. Pero el ex jugador azulgrana fue preguntado también por su ruptura con Shakira. A Piqué le incomodó la cuestión del periodista sobre ella y sobre la canción, pero decidió responder con firmeza acerca de este tormentoso asunto.

Piqué responde a la pregunta más incómoda sobre Shakira

El catalán expresó su postura acerca de la separación y el espinoso asunto de los dos hijos que tienen en común. «No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Sólo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League… le hacía ilusión», comenzó diciendo Piqué.

«Estoy bien, feliz»

También se le preguntó por el hecho de que saliera públicamente en un directo de Twitch de la Kings League: «Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene. Cada uno toma las decisiones que cree las mejores. Yo hago las cosas de una manera, intento hacerlo de la mejor forma. Yo estoy bien, feliz. Con muchas ganas de continuar haciendo cosas y que el Barça siga ganando».

Esta respuesta llega pocos días después de que los pequeños Milan y Sasha fueran grabados durante el show de Jimmy Fallon apoyando a su madre mientras cantaba por primera vez la canción con Bizarrap en la que carga abiertamente contra Piqué y Clara Chía. La cantante colombiana fue menos agresiva en la entrevista con el humorista, pero igualmente dejó algunos dardos hacia ambos.