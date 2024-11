El mensaje de Alejandra Rubio tras su peor crisis y antes de dar a luz: «Ya no me creo nada»

Alejandra Rubio, nieta de la icónica María Teresa Campos, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal y mediática. A punto de convertirse en madre, se encuentra en el centro de una tormenta familiar que ha llamado la atención de todos. Desde los rumores de crisis con su pareja Carlo Costanzia hasta las tensiones con su primo José María Almoguera, ha tenido que lidiar con una avalancha de polémicas mientras su vida privada se convierte en tema de debate público.

El contexto no podría ser más delicado para Alejandra y Carlo. El padre de él, Carlo Costanzia Sr., ha sido imputado por su supuesta implicación en un caso judicial relacionado con el encubrimiento de un asesinato atribuido a sus hijos mayores. Este hecho no solo ha desatado una oleada de titulares, sino que ha puesto bajo escrutinio a toda la familia, incluido el joven Carlo, quien ya había enfrentado a los medios por su relación con Alejandra y su carrera como actor.

En este ambiente de tensión, los rumores sobre una crisis en la pareja no han hecho más que intensificarse. Fotografías en las que ambos aparecen distantes y reportes de discusiones han alimentado las especulaciones, llevando a algunos medios, como ‘Ni que fuéramos’, a afirmar incluso una separación definitiva.

El mensaje de Alejandra Rubio: «Ya no me creo nada»

Frente a esta avalancha de rumores, Alejandra ha decidido romper su silencio a través de sus redes sociales. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, la hija de Terelu Campos expresó su indignación por el trato recibido por parte de la prensa. «¿En qué se ha convertido la prensa? Ya no me creo nada de lo que leo… Sinceramente, esto es una locura. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar por tener más visitas en sus páginas?», ha escrito con evidente molestia.

Este mensaje refleja su descontento con la cobertura mediática y el impacto emocional que está teniendo esta situación en un momento tan delicado como su embarazo. La joven ha optado por mantenerse firme ante los ataques y proteger su vida privada, aunque no ha podido evitar verse salpicada por las controversias.

El otro problema de Alejandra Rubio

Paralelamente a los problemas con Carlo, Alejandra enfrenta un conflicto con otro miembro de su familia: su primo José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. La tensión entre ambos se intensificó recientemente cuando José María declaró sentirse ofendido por los comentarios que Alejandra hizo en el programa ‘Vamos a ver’.

Durante su última intervención televisiva, Alejandra se ha mostrado contundente al explicar su postura sobre la relación con su primo. «No quiero tener nada que ver y no quiero entrar en conflictos. A veces puedo ser muy impulsiva, pero eso no significa que no piense lo que digo. Simplemente, no quiero más enfrentamientos», ha declarado.

Alejandra también reveló sentirse traicionada por José María tras descubrir que él no le había contado toda la verdad en relación a ciertos temas familiares. «Cuando vi cómo eran realmente las cosas y escuché su entrevista, decidí apartarme. No quiero formar parte de algo que no me gusta».

José María Almoguera se niega a estar callado

José María no ha tardado en responder a las declaraciones de su prima. En una entrevista con ‘Socialité’, dejó claro su descontento con lo ocurrido y cuestionó la actitud de Alejandra. «No entiendo la razón de que le dé vergüenza. Pensaba que nuestra relación era buena, pero ahora me doy cuenta de que no era así. Me ha molestado mucho», ha comentado al respecto.

El hijo de Carmen Borrego lanzó además un mensaje que muchos interpretaron como una advertencia hacia Alejandra: «Si empezamos a dar caña por dar caña, a lo mejor se complica un poco más todo». Estas palabras no hicieron más que avivar las especulaciones sobre una posible nueva guerra dentro del clan Campos.

En medio de esta tormenta, Alejandra Rubio se enfrenta a un futuro lleno de incertidumbres. A pocas semanas de dar a luz, intenta mantener la calma mientras lidia con los conflictos familiares y las presiones externas. La sombra de los problemas judiciales que rodean a la familia de Carlo Costanzia, sumada a las tensiones con su primo, dibuja un panorama complicado para la joven.

No obstante, la hija de Terelu Campos ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Con un enfoque en su próxima maternidad, podría encontrar en su hijo la fuerza necesaria para dejar atrás las polémicas y centrarse en construir un futuro lleno de esperanza. Pero, ¿logrará resolver todos sus conflictos a tiempo?