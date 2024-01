El mayor aviso hasta la fecha de los meteorólogos: llega un gran cambio de tiempo

Llega un gran cambio de tiempo que será el mayor aviso hasta la fecha de los meteorólogos, se acerca lo que todos estamos esperando, el invierno. Estos días España se ha visto afectada por un potente anticiclón que nos ha traído antes de tiempo la primavera.

Una situación que preocupa a los expertos y a todo aquel que visualizar unos mapas del tiempo que no son nada buenos. Lo que está por llegar puede acabar siendo una especie de antesala de algo peor, el gran cambio de tiempo que tenemos a las puertas provocará un marcado descenso de las temperaturas.

Llega un gran cambio de tiempo

Estamos viviendo el peor de los inviernos, después de un año 2023 en el que se batieron todos los récords, lo que nos espera parece que no será mejor, sino todo lo contrario, nos enfrentamos a una situación que aleja cada vez más la normalidad. El anticiclón coloca el país en una primavera que llega antes de lo esperado.

Después del paso de la borrasca Juan que fue la única capaz de traernos la esperada nieve en un mes de enero atípico. Las cifras se han disparado y no solo en el Mediterráneo donde las temperaturas ya están en valores que incluso invitan a darse un baño.

Nos espera algo que podría acabar siendo peor, un cambio brusco de las altas cifras de estos días a un marcado descenso que será continuado, pero no uniforme. Todo el país espera la normalidad que solo se podrá ver cuando el anticiclón que nos afecta estos días se retire.

Esta entrada del mes de febrero que debería darnos un ligero respiro se verá empañada por estas cifras históricas. Aunque a partir del miércoles podemos notar aún más este descenso natural de las temperaturas, durante las horas centrales del día nos enfrentaremos a una situación que podría ser peor de lo esperado.

La previsión de los meteorólogos no deja lugar a dudas. Son los primeros en estar pendientes de un cielo que parece que no quiere dejar caer el agua. Las nubes son casi inexistentes y la esperada lluvia que daría un respiro a determinadas partes del país no llegará en breve, sino más bien todo lo contrario.

Esto es lo que nos espera durante los próximos días en esta previsión que podría cambiarlo todo.

El mayor aviso hasta la fecha de los meteorólogos

Los meteorólogos advierten de la singularidad de esta situación, un poderoso anticiclón nos afecta de lleno. No solo a España, sino a gran parte de Europa que ha visto como el invierno 2024 se desvanecía por momentos. No se están dando las temperaturas que esperaríamos, sino más bien todo lo contrario, las cifras son realmente alarmantes.

Tal y como nos indica la previsión de esta semana, si no cambia, debido a que es una estadística que puede verse afectada por ligeros cambios, seguiremos con el mismo tiempo. El anticiclón se mantendrá durante esta primera semana de febrero, aunque no con tanta fuerza.

Según los expertos de la AEMET: “En casi todo el país se prevé tiempo anticiclónico, con predominio de cielos poco nubosos. Únicamente son probables precipitaciones débiles en el Estrecho, sin descartarlas en el entorno de Alborán. Asimismo, pueden formarse nubes bajas y nieblas matinales en áreas de Galicia, meseta Norte, Cantábrico occidental, Ebro, Ampurdán, sureste, Baleares y bajo Guadalquivir. En Canarias predominarán cielos poco nubosos en general, y se esperan, de nuevo, calimas.”

La parte positiva de este nuevo mes es que empezaremos a ver llegar el frío que sería típico de esta época del año y que puede tener consecuencias que son totalmente inesperadas. Lo que está por llegar pueden ser algunas heladas que se concentrarán en algunos puntos del país.

La previsión dice que: “Las temperaturas descenderán en el oeste de Baleares, este de Canarias y aumentarán en el nordeste peninsular, Ebro y Canarias occidentales, sin grandes cambios en el resto, manteniéndose todavía en general en valores elevados para la época del año. Las heladas quedarán restringidas a Pirineos y, de forma dispersa, a otras zonas de montaña del norte y centro este, sin descartarse localmente en la meseta Norte y nordeste de la meseta Sur.”

La única señal de invierno que tendremos es la llegada de unos vientos que parece que seguirán estando presentes y muy localizados: “Se espera predominio de vientos de componente este, en general flojos, más intensos en el litoral Cantábrico, litoral norte de Galicia y con intervalos de levante fuerte en el Estrecho y Alborán. En Canarias es probable que soplen vientos de componentes este y sur.” Esta es la dura previsión en un mes de enero atípico y un febrero que parece que se mantendrá en esta línea, de momento durante esta primera semana.