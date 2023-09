Mario Picazo anuncia otra peligrosa DANA en España esta semana. Será mejor que no salgas de casa

Mario Picazo ha anunciado otra peligrosa DANA en España que puede causar estragos, será mejor no salir de casa. El mal tiempo es una realidad en unos días en los que parece que no dejamos de ver lluvias y más lluvias. Después de una temporada sin casi nada de lluvia, con una sequía importante en algunas comunidades como Cataluña, este inicio del otoño ya apunta maneras. Será mejor que esta semana no hagas planes fuera de casa, volvemos a estar en alerta por la posible llegada de otra peligrosa DANA.

Tal y como ha anunciado Mario Picazo y los expertos del canal de eltiempo, nos esperan unos días de mucha inestabilidad ante la llegada de un DANA que puede cambiarlo todo. El mal tiempo será una realidad en cuestión de horas, dejando atrás esa pequeña tregua que se ha producido este lunes.

La previsión puede variar ante la llegada de un aire frío que podría acabar convirtiéndose en lo peor. Los expertos tienen muy claro qué es lo que está a punto de pasar: “Tenemos una vaguada sobre el oeste peninsular, que irá avanzando hacia el este y el miércoles saldrá por el Mediterráneo. No se descarta que, en algún momento del martes, se aísle una pequeña DANA de la circulación general en el suroeste peninsular y que vaya avanzando hacia el nordeste, pero lo que sí es seguro es que tendremos aire frío en altura recorriendo la península, lo que favorecerá la inestabilidad.”

A esta posibilidad de DANA también la acompañará un descenso notable de las temperaturas: “Acompañando a esta vaguada, además tendremos aire frío en niveles medios que también producirá un descenso térmico. Entre el jueves y viernes, las temperaturas máximas serán bastante frescas, y en algunos puntos estarán entre 5 y 10ºC por debajo de lo habitual.”

Lo peor de esta previsión, es que también puede extenderse, de nuevo, a un fin de semana, en el que las lluvias volverán a ser las protagonistas. Los expertos de eltiempo y Mario Picazo están pendientes de unos mapas del tiempo en los que se muestra: “Hasta el viernes tendremos aire frío sobre la península y Baleares y a partir del fin de semana, una dorsal podría avanzar y situarse sobre España. Esto favorecerá que el fin de semana haya un aumento de la estabilidad y también que suban las temperaturas.”