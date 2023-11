La madre de David Bisbal suelta una bomba que muy pocos esperaban

El pasado 17 de octubre se estrenó en Movistar Plus un documental basado en la vida de David Bisbal. Este proyecto ha estado cargado de polémica porque el cantante ha decidido omitir algunos episodios de su vida personal, por ejemplo todo lo que está relacionado con Chenoa. Ha puesto como excusa que él nunca ha comercializado con determinados aspectos y este argumento ha desatado una nueva guerra con su ex. Bisbal siempre ha mantenido las distancias con la prensa del corazón insiste en que no participará en juegos que nunca le han resultado cómodos. Mientras tanto, ha mantenido una charla con sus padres que está causando sensación.

David Bisbal ha hecho un gran esfuerzo para contar en primera persona como está siendo la lucha de su padre contra el Alzheimer. Se llama José Bisbal, fue uno de los boxeadores más famosos de Almería y en la actualidad únicamente se acuerda de eso. El artista ha grabado varias escenas con él para demostrar cómo está llevando la situación. Sin embargo, en las últimas horas el público ha puesto el foco de atención en su madre, la discreta María Ferre, ¿pero qué ha pasado?

La madre de David Bisbal suelta un bombazo

María Ferre disfruta de una estrecha relación con David Bisbal y tiene tanta confianza con él que ha soltado una bomba inesperada. Antes de entrar en detalles debemos analizar el contexto. El intérprete ha reconocido que alguna de sus canciones no le gustan demasiado y simplemente las representa porque son iconos para su querido público. Su madre ha aprovechado esta tendencia para desvelar que a ella tampoco le agrada su mítico tema ‘Corazón Latino’. «No la canto porque ya no tiene nada que ver conmigo», ha empezado diciendo el ex novio de Chenoa.

Más adelante le ha preguntado a María para tener una segunda opinión. «¿Debo incluirla en el concierto?», a lo que ella ha respondido: «No». Al ver la reacción tan divertida que ha tenido el artista, la matriarca ha añadido: «Lo he estado pensando esta mañana, no te lo he dicho, pero esa canción no me gusta».

David Bisbal protege a su madre

No es habitual que David Bisbal hable de su familia en un tono tan abierto porque siempre ha intentado guardar las distancias. El artista intenta que sus seres queridos estén apartados de los focos, pero ha hecho una excepción para celebrar su aniversario en la industria de la música. Por ese motivo ha hablado de temas tan personales como la muerte de su entrenador. Era uno de sus grandes amigos y atravesó un bache muy duro cuando tuvieron que despedirse.

Una confesión inesperada

María Ferre, ha dejado claro que hay canciones de su hijo que si le gustan, sobre todo las de el principio de su trayectoria musical. Su preferida es ‘Lloraré las penas’ y reconoce que la escucha con frecuencia. Bisbal ha tenido en cuenta estas opiniones para crear su nueva gira, una serie de conciertos que serán muy especiales porque conmemoran sus veinte años encima de los escenarios. De ahí que el documental que ha protagonizado haya huido de temas polémicos y personales, por eso tampoco le dedica demasiado tiempo a Elena Tablada, madre de su primera hija.