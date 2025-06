Lydia Lozano saca a la luz su problema de salud y confiesa: «No volverá a ser…»

El aterrizaje del nuevo formato de TVE, La familia de la tele, no ha sido el esperado. El programa, que prometía ser una continuación del espíritu de Sálvame, ha tenido que superar dos aplazamientos que empañaron su estreno: primero, la noticia del fallecimiento del Papa y poco después un apagón a nivel nacional que dejó a los espectadores sin poder sintonizar su primera emisión. Con estas complicaciones iniciales, las cifras de audiencia no han sido alentadoras y el equipo empieza a notar la presión. Aun así, Lydia Lozano ha optado por mostrarse auténtica con el público que la ha acompañado durante décadas, abriendo su corazón en uno de los momentos más difíciles de su carrera. Dice que su vida «no volverá a ser igual», pero ¿a qué se refiere? En OKDIARIO lo sabemos.

La periodista ha vivido una jornada especialmente dura frente a las cámaras. Nada más arrancar la emisión, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, interrumpía el arranque habitual del programa para compartir una noticia personal que ha conmovido a la audiencia y a sus propios compañeros. Lydia no se enfrentaba a un conflicto mediático ni a un rifirrafe habitual de los que han marcado su trayectoria, sino a una situación muy íntima y dolorosa: su salud ha comenzado a deteriorarse por un diagnóstico médico inesperado que ha cambiado por completo su rutina.

El problema de salud de Lydia Lozano

Lydia Lozano ha contado que desde hace aproximadamente cinco años ha notado ciertos síntomas que no terminaba de comprender. Sin embargo, no ha sido hasta este mes de enero cuando ha recibido una confirmación médica que le ha trastocado por completo: sufre artritis reumatoide. Esta enfermedad que se manifiesta con dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones, representa un desafío enorme para una persona como ella, acostumbrada a moverse con autonomía, a conducir su propio coche y a evitar pedir ayuda en cualquier aspecto cotidiano.

Durante su intervención, confesó que este diagnóstico ha supuesto un golpe difícil de asumir. «Se me cae todo de las manos», dijo con sinceridad y reconoció que no puede evitar sentirse abrumada. Aunque trataba de mantener la compostura, Lydia no pudo contener las lágrimas, señalando que su «vida no volverá a ser igual». A pesar de intentar no robar protagonismo al resto de sus compañeros, se mostró especialmente vulnerable ante la mirada de Bob Pop, presente en el plató, quien también convive con una enfermedad degenerativa.

A Lydia le espera ahora un camino lleno de revisiones médicas y nuevas normas. Dentro de unos días tiene programada una consulta clave con su reumatólogo, donde le realizarán varias pruebas complementarias para decidir cuál será el tratamiento más adecuado en su caso. Aunque mantiene la esperanza de que los próximos meses traigan cierta mejoría, por ahora admite que su día a día se ha visto profundamente afectado. Incluso una tarea tan básica como ponerse el cinturón de seguridad para conducir le resulta imposible.

El mal momento de Lydia Lozano

Esta nueva etapa está siendo especialmente dura a nivel emocional. Lydia ha admitido sentirse «de bajón», tal y como le han señalado sus propios amigos al verla en televisión mucho más seria y apagada que de costumbre. La presentadora ha contado que todo se le cae de las manos, que sufre dolores intensos, y que le cuesta pedir ayuda porque no está acostumbrada a mostrarse frágil. Su entorno más cercano, en especial su marido Charly, está volcado en animarla y acompañarla en este proceso, aunque ella misma reconoce que le cuesta mantener el ánimo.

Lo vivido por Lydia no se puede desligar del ambiente general que se respira en La familia de la tele. Aunque el plató cuenta con nombres como Belén Esteban, Kiko Matamoros, Chelo García Cortés o María Patiño, la situación no es fácil para ninguno de ellos. Las audiencias siguen sin repuntar y tanto Belén como Kiko han manifestado en privado que se sienten desmotivados y constreñidos por las normas más estrictas de TVE.

En este contexto, la confesión de Lydia ha generado un profundo impacto entre todos ellos. Muchos de sus compañeros no sabían nada de lo que le ocurría y se enteraron en ese mismo momento, en directo. La reacción fue de apoyo inmediato, con abrazos sinceros y gestos de cariño. Más allá de las cámaras, lo que quedó claro es que detrás del espectáculo hay personas que también sufren, y que la televisión, a pesar de ser un medio muchas veces frívolo, puede convertirse en un espacio de desahogo y comprensión.

A lo largo de su trayectoria, Lydia Lozano ha demostrado una capacidad extraordinaria para sobreponerse a las críticas, a las caídas profesionales y a los juicios públicos. Su carácter alegre, su pasión por el espectáculo y su entrega constante al trabajo le han granjeado el cariño de millones de espectadores. Ahora, sin embargo, enfrenta un reto muy diferente: uno que no se soluciona con exclusivas ni con titulares, sino con paciencia y un milagro que le devuelva el éxito perdido.