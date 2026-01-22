Mientras los modelos oficiales de la AEMET y las populares predicciones de Jorge Rey intentan descifrar el comportamiento de la atmósfera para las próximas semanas, una voz experta desde Soria ha alzado la mano con un pronóstico contundente. Luis Jacinto Ortega, veterano maestro de las cabañuelas, ha advertido que lo que hemos visto hasta ahora es solo el principio: febrero de 2026 se perfila como un mes marcado por el frío extremo y, sobre todo, por la llegada de «más nieve» en cotas poco habituales.

El método de las cabañuelas, basado en la observación milenaria de la naturaleza y los astros durante el mes de agosto, vuelve a estar en el centro del debate meteorológico. Según Luis Jacinto, este año estamos ante un ciclo regido por Júpiter, lo que tradicionalmente se traduce en un clima más riguroso y estaciones mucho más marcadas. Para el experto, no hay duda: nos enfrentamos al invierno más frío de los últimos 50 años.

El regreso de los inviernos «de antes»

Frente a la cautela de los organismos oficiales, Jacinto asegura que el mes de febrero será «gélido». Su predicción pone especial énfasis en la segunda mitad del mes, concretamente del 14 al 28 de febrero, cuando espera que las nevadas y las lluvias sean las grandes protagonistas del panorama nacional. Este fenómeno coincidiría con la festividad de Carnaval, que este año podría verse pasada por agua y nieve en gran parte de la Península.

«Los que no hayan cumplido los 50 años no han conocido nunca un invierno tan duro como este», afirma con rotundidad el cabañuelista. Esta visión contrasta ligeramente con las previsiones más tecnológicas, pero Luis Jacinto se apoya en señales claras, como la alineación planetaria prevista para el 28 de febrero, que según él condicionará de forma decisiva la transición hacia la primavera.

Un alivio para el campo y las reservas

Más allá de la alerta por frío, este escenario de «más nieve» trae consigo una lectura positiva para el sector agrario. El experto augura que este régimen de precipitaciones constantes, que según sus cálculos se extenderá durante casi todos los meses del año, favorecerá una excelente cosecha de cereal y una campaña micológica histórica en otoño.

Aunque la AEMET mantiene sus avisos habituales de corto plazo, el aviso de Luis Jacinto ya ha generado una enorme expectación, especialmente entre aquellos que confían en el saber popular para anticiparse a los caprichos del cielo.