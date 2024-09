Lo que ha revelado Aída Nízar sobre Marta Riesco: el bombazo que nadie esperaba

Si hay una figura en el panorama televisivo que no teme alzar la voz y decir lo que piensa es Aída Nízar. Desde que saltó a la fama gracias a su participación en ‘Gran Hermano’, la colaboradora ha demostrado ser una mujer valiente y su último «bombazo» no ha dejado a nadie indiferente. En esta ocasión el blanco de sus palabras ha sido su compañera Marta Riesco. Ha contado una información que hasta la fecha estaba bajo llave y que va a marcar un antes y un después.

Durante la emisión del pasado jueves 19 de septiembre del programa ‘Ni que fuéramos’, donde ambas colaboran, Aída Nízar lanzó unas declaraciones que han encendido el plató y que están dando mucho que hablar. De forma tajante y sin ningún tipo de filtro, se refirió a Marta Riesco como «una buscona de famosos», un término que inmediatamente levantó ampollas en el ambiente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en la que Nízar justificó su comentario: «No la estoy insultando, la estoy definiendo».

Lo mejor de todo es que Aída no se quedó ahí. En su habitual tono controvertido, aseguró que no tiene nada personal en contra de Marta, a quien describió con cierta ironía como «una fan acérrima» suya. «Que yo haya tenido todos mis novios famosos no significa que lo hiciera por interés. Lo bueno se junta con lo extraordinario», remarcó.

Así ha reaccionado Marta Riesco

Marta Riesco, quien saltó a la fama por su relación con Antonio David Flores, no se quedó callada ante lo que consideró un ataque directo y personal. No tardó en contestar a Aída Nízar, acusándola de tener una «actitud machista» y de utilizar un lenguaje ofensivo que no debería tener cabida en televisión. «Tienes una mente retrógrada», afirmó al respecto.

Este enfrentamiento entre ambas no es nuevo. Tanto Aída como Marta han dejado claro en diversas ocasiones que no se soportan y sus tensiones han sido evidentes en otros programas. No obstante, lo que nadie esperaba era que la situación escalara de la manera en la que lo hizo durante ‘Ni que fuéramos’. Desde los primeros minutos la tensión fue palpable. El mero hecho de que el público decidiera que Marta entrara al plató antes que Nízar ya fue motivo de indignación para esta última, quien incluso pidió la intervención de un notario para verificar los resultados de la votación.

Un enfrentamiento que ha dejado a todos mudos

El cara a cara entre ambas colaboradoras no tardó en encender aún más los ánimos. Mientras Riesco lanzaba sus acusaciones, señalando a Nízar por tener un estilo televisivo «que da vergüenza ajena», Aída respondió con una mezcla de ironía y sarcasmo, recordando un supuesto episodio en el que, según ella, Marta le habría pedido una foto en una discoteca. La ex de Antonio David Flores negó rotundamente esta anécdota, pero Aída continuó insistiendo.

El cruce de reproches no se detuvo ahí. La antigua concursante de ‘GH’ aprovechó para lanzar un dardo envenenado sobre la pasada relación de Riesco con Antonio David: «Te felicito porque menudo lastre te quitaste con él. Estuvo a punto de hundir tu carrera». También le dedicó un halago irónico: «Debo decir que tienes momentos televisivos parecidos a los míos porque le echas arrojo».

Lo que podría haber sido un enfrentamiento limitado entre Marta y Aída terminó por extenderse al resto de colaboradores presentes en el plató. En un momento determinado, Nízar arremetió contra todos ellos, afirmando que «menos mal» que contaba con el director del programa, David Valldeperas, para guiarla, porque «si fuera por estos…». Esta frase provocó que el Kiko Matamoros le pidiera un poco más de respeto, algo que no logró apaciguar el ambiente.

María Patiño toma cartas en el asunto

La intervención de la presentadora María Patiño, quien intentó mediar en el enfrentamiento, no consiguió calmar los ánimos. Aunque en algún momento parecía que el tono de la conversación se suavizaría, Aída Nízar dejó claro que no tenía intención alguna de retractarse. Al ser preguntada si se arrepentía de haber llamado «buscona» a Marta Riesco, su respuesta fue contundente: «No y se lo vuelvo a repetir».

Por su parte, Marta continuó su crítica, asegurando que el uso de esa palabra por parte de Aída demostraba su mentalidad «retrógrada» y anticuada, insistiendo en que no es aceptable referirse a una mujer con ese tipo de términos, independientemente de la situación.

Este cruce de declaraciones y reproches dejó claro que la relación entre ambas colaboradoras sigue siendo tensa. El tiempo dirá si este es solo otro episodio más en la larga lista de enfrentamientos de Aída Nízar o si el conflicto con Marta Riesco marcará un antes y un después. Lo que está claro es que ‘Ni que fuéramos’ ha conseguido atrapar a la audiencia con una nueva trama.