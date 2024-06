Marta Riesco confirma que mantuvo una relación con un rostro muy conocido de Mediaset

El pasado lunes 24 de junio pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Kiko Matamoros y Belén Esteban se mostraron muy críticos con Terelu Campos tras su entrevista en De Viernes. Además, presenciamos el primer polígrafo de esta nueva etapa, cuya protagonista fue Marta Riesco.

De esta forma, tras su tormentosa historia con Antonio David Flores, la reportera quiso someterse al polígrafo de Conchita para confirmar muchos de los datos que ella misma hizo públicos. La periodista llegó con muchísimas ganas de demostrar que ella no ha mentido en ningún momento. ¡No se opuso a ninguna pregunta!

Ni de su pasado con el padre de Rocío Flores ni de muchas cuestiones que se han hablado de ella a lo largo de su trayectoria profesional. De esta forma, en el programa del pasado lunes, marta Riesco reconoció que además de Antonio David Flores, tuvo algo con otros dos invitados de las que se desconoce su identidad.

«Uno que trabaja en la cadena de enfrente y otro que es artista», comenzó diciendo la reportera de Ni que fuéramos. A pesar de que se ha negado en rotundo a dar nombres, Riesco ha querido descartar varios para que no haya ningún tipo de duda al respecto: Christian Gálvez, Alessandro Lequio y Antonio Tejado.

Aun así, sí que quiso aportar un dato crucial: «Se dedica a estar delante de la cámara. Hasta ahí». Por lo tanto, según estas palabras, podría tratarse de un presentador o de un tertuliano que ha trabajado – o continúa haciéndolo- en Mediaset. Según ella misma ha confirmado, esta relación sentimental surgió cuando ella no era conocida y él estaba soltero.

Lejos de que todo quede ahí, fuimos testigos de cómo, a través del polígrafo, se confirmó que Marta Riesco había mantenido una relación con alguien de la cadena, más allá de Antonio David Flores. Eso sí, también se confirmó que no ha mantenido relaciones sexuales en las instalaciones de Mediaset, pero sí citas.

Marta Riesco únicamente mintió en tres ocasiones en su polígrafo

Aunque aún quedan preguntas por descubrir su respuesta, en las que vieron la luz el pasado lunes tan solo hubo tres mentiras. La primera de ellas vino con la siguiente pregunta: «¿Te produce rechazo Rocío Flores?». La periodista respondió que no, y Conchita aseguró que no decía la verdad.

La periodista quiso explicarse: «Para mí la palabra rechazo es una cosa muy fuerte. Yo ahora mismo siento indiferencia absoluta hacia ella. Conchita me ha explicado que eso es sinónimo de rechazo». El polígrafo siguió su curso, y llegó el turno de otra pregunta: «¿Te consta que Antonio David Flores tiene miedo de su hija, Rocío Flores?».

Ella respondió que no, y Conchita dijo que mentía. La reportera se explicó: «He estado incongruente ahí. A la palabra miedo le doy mucho valor, pero también significa temer a las acciones de alguien, a lo que puede hacer o decir, y por eso creo que ha salido mentira». La tercera de las mentiras llegó con esta pregunta: «¿Hablaste directamente con Rocío Carrasco cuando te llamó Luis Pliego?», a lo que ella respondió afirmativamente.

Tras asegurar que no decía la verdad, Conchita aclaró algo para que se entendiese todo mucho mejor: «Directamente no. Era un teléfono en manos libres y escuchó su voz. No hubo conversación entre ellas». Marta Riesco quiso ir mucho más allá: «Ella me habló y yo le colgué el teléfono. Eso no es hablar».