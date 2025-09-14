Jorge Rey avisa de «vientos invernales»: giro extremo de temperaturas los próximos días

Avisa Jorge Rey de la llegada de vientos invernales y de un giro extremo de las temperaturas en los próximos días. Será mejor que no nos confiemos ante el calor que puede llegar en algunos puntos del país. Lo peor de estas jornadas, podría acabar siendo una dura realidad en unos días en los que el tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas de estas jornadas. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo acabará marcando una diferencia significativa.

Los vientos invernales pueden llegar antes de tiempo. Una dura realidad que puede acabar siendo una de las más destacadas en los últimos tiempos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden acabar marcando una diferencia importante. Tendremos que estar muy pendientes de un cielo en el que todo puede acabar siendo posible, incluido un giro extremo de las temperaturas que puede parecer imposible. Las Cabañuelas siempre acaban teniendo razón, por lo que, es probable que, aunque no seamos conscientes de ello, nos espera un cambio destacado.

Llegan vientos invernales

La realidad es que seguimos luciendo nuestra mejor ropa de verano, parece que no ha cambiado nada de nada, si tenemos en cuenta que nos enfrentamos a una nueva estación que parece que se nos resiste por completo. En su lugar, deberemos estar preparados para casi todo.

Es hora de visualizar un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con una novedad destacada que puede convertirse en una dura realidad en estas jornadas que tenemos por delante. Por lo que, quizás hasta la fecha no pensábamos en esta situación del todo inesperada que puede ir llegando a toda velocidad.

Este otoño que está mucho más cerca de lo que nos imaginaríamos en el calendario, se aleja por completo a medida que vamos viendo los registros que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de una serie de novedades que podremos empezar a ver llegar y para hacerlo, nada mejor que tener muy claro qué es lo que puede pasar en estas jornadas que nos están esperando y que pueden ser claves. Es momento de conocer qué dicen los expertos sobre lo que nos está esperando en estos próximos días.

Llega un giro extremo de las temperaturas, según Jorge Rey

Deberemos estar preparados para dar con un giro radical en las temperaturas que nos están esperando. Será mejor que nos preparemos para lo peor en unos días en los que la inestabilidad parece que se marchará por completo en todos los sentidos. Experto como Jorge Rey lanzan una dura advertencia en sus redes sociales que rápidamente se ha convertido en viral.

Esta previsión del tiempo, coincide con la de la AEMET que nos dice que: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, si bien el paso de un frente dejará cielos cubiertos en Galicia, área cantábrica y Pirineo, con precipitaciones débiles desplazándose de oeste a este y una tendencia a despejar en Galicia. Asimismo, en el tercio oriental peninsular se dará abundante nubosidad, baja por la mañana, y de evolución por la tarde en zonas de montaña que dejará chubascos y tormentas con posibilidad de ser fuertes en el extremo oriental del Pirineo y del sistema Ibérico. También se esperan intervalos nubosos en otras montañas del centro peninsular, así como en el Estrecho, Alborán y norte y oeste de Canarias. Bancos de niebla matinales en los tercios norte y este peninsular y puntos de Baleares, más persistentes en el Cantábrico al paso del frente; con posibles brumas costeras en Alborán. Calima alta en las islas Canarias orientales».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Temperaturas máximas en descenso en litorales de Huelva, Alborán, Estrecho, Galicia, alto Ebro y Cantábrico donde serán localmente notables. Descensos ligeros en el resto del tercio sur peninsular y predominio de los ascensos de ligeros a moderados en el resto. Se espera superar los 35 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular y en puntos de Canarias, sin descartar los 38 en el Guadalquivir. Mínimas en descenso en Galicia, pocos cambios en las islas, Mediterráneo y tercio sur peninsular, y predominio de los aumentos en el resto. No bajarán de 20 grados en el área mediterránea y Guadalquivir. Alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con vientos moderados del nordeste en los litorales del sureste peninsular, del oeste en el Cantábrico y, con posibles intervalos de fuerte, del norte en los de Galicia y de levante en el Estrecho. Vientos flojos en el resto, predominando las componentes este y sur en Baleares y tercio oriental peninsular, y la oeste en el resto, arreciando la componente norte en el norte peninsular al final».

Las alertas estarán activadas: «Posibles chubascos y tormentas localmente fuertes en Teruel, interior de Castellón y Pirineo oriental. Temperaturas máximas significativamente elevadas en zonas de Canarias, con descensos localmente notables en el Cantábrico. Rachas muy fuertes de viento en Canarias».