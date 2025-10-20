Jorge Rey se anticipa y lanza una clara advertencia: ésta es la fecha clave en la que llega el «otoño de verdad»

Esta es la fecha clave en la que llega el otoño de verdad, Jorge Rey se adelanta a todos y nos pone una fecha en el calendario. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días en los que todo puede pasar. Es hora de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Parece que el otoño no acabará de llegar en estos días, que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos hará pensar en esta estación, que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas. Es hora de saber qué puede pasar ante una clara advertencia que sin duda alguna vamos a tener por delante. Un cambio que puede convertirse en algo para lo que quizás no estamos del todo preparados. Las cabañuelas nunca se equivocan, son un buen plus que se queda en estos días que tenemos por delante.

Se anticipa y lanza una clara advertencia Jorge Rey

Este experto en el tiempo no duda en adelantarse a lo que está por llegar, un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará un otoño más cambiante de lo que pensábamos. Esta estación del año es la que nos prepara para un giro radical que puede ser esencial.

Jorge Rey se ha convertido en viral ante una serie de novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada que puede acabar siendo lo que realmente nos acompañará en estos días. Es importante estar preparados para un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompaña en estas jornadas que hasta la fecha no veíamos llegar.

Esta fecha que nos pone en el calendario Jorge Rey en estos días que tenemos por delante y que puede cambiarlo todo. Con una novedad que puede acabar cambiando por completo una serie de detalles que pueden acabar marcando un antes y un después.

Será el momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa a aquellos que esperan un cambio de tendencia que puede ser una realidad.

El otoño de verdad llegará en una fecha clave que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Un cambio que puede convertirse en el plus de buenas sensaciones que hasta la fecha desconocíamos que fuera una realidad.

La AEMET confirma la llegada de un cambio, a través de una previsión del tiempo que pone los pelos de punta: «Se prevé que la Península y Baleares se vean bajo la influencia de una circulación atlántica, con el paso de frentes que dejarán cielos nubosos o cubiertos predominando al final del día la nubosidad alta en la mitad sur peninsular y Baleares. Se esperan precipitaciones que serán menos intensas y frecuentes hacia el sur y este peninsular siendo poco probables o sin precipitaciones en el tercio sureste. En Galicia las precipitaciones serán más persistentes y con posibles chubascos localmente fuertes acompañados por tormenta al final del día en el oeste de la Comunidad que podrán producir acumulados significativos. En Canarias, cielos nubosos en las islas montañosas con posibilidad de alguna precipitación e intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura. Probables brumas y bancos de niebla matinales en Galicia y principales entornos de montaña de la mitad norte».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Temperaturas máximas en aumento en la fachada mediterránea y alto Ebro; predominio de los descensos en el resto peninsular más acusado en el Cantábrico y en las depresiones fluviales que vierten al atlántico. Sin cambios en los archipiélagos. Mínimas en descenso en el Cantábrico y en gran parte de la mitad oeste de Castilla y en ascenso en el resto peninsular y Baleares menos acusado en Galicia. Sin cambios significativos en Canarias.

Soplarán vientos moderados del oeste y suroeste en la mayor parte de la Península y en Baleares, siendo en general flojos en interiores del tercio nordeste peninsular. Se esperan intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en litorales del norte de Galicia y del oeste de Asturias, así como en zonas altas de la Cordillera Cantábrica sin descartar las que se encuentran en montañas del tercio este peninsular y norte de la ibérica. Asimismo posibles intervalos de fuerte o rachas muy fuertes al principio en Ampurdán y a partir del mediodía en Alborán».