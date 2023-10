Jordi Roca desvela lo que todos quieren saber: su restaurante favorito es este

Todo el mundo sabe que Jordi Roca es uno de los cocineros más importantes de nuestro país. Hace años fundó con sus hermanos El Celler de Can Roca, un restaurante que ha recibido críticas muy favorables. En el terreno profesional ha tenido que asumir éxitos importantes, pero fuera de las cocinas se ha enfrentado a situaciones realmente complicadas. En 2016 perdió la voz y la volvió a recuperar el pasado mes de marzo. Tan sincero como de costumbre, ha hablado de este tema sin ningún pudor para intentar ayudar a la gente que atraviese situaciones similares.

Jordi Roca no tiene problemas en profundizar en determinados aspectos y esa es la razón por la que en su última entrevista ha desvelado cuál es su restaurante preferido. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Cualquiera de sus juicios se convierte en tendencia porque es un gran profesional y su opinión tiene una gran repercusión.

El restaurante preferido de Jordi Roca

Jordi Roca ha dado una entrevista en el podcast ‘B3TTER’ y sus respuestas han llamado la atención de todos. «¿Cuál es el mejor restaurante para ti, sin contar el tuyo obviamente?», le han preguntado. El chef no ha tenido dudas y ha respondido: «El Can Roca, el de mis padres». Ha sido honesto y ha explicado cuál es el máximo de facturación que ha hecho su negocio. Para no tener problemas ha dejado claro que no es algo habitual, de hecho sucedió porque un cliente pidió una botella de vino de lujo.

«Seguramente fue un día en el que un señor se pidió una botella de vino que valía 36.000 euros», explica con total naturalidad. También ha aclarado quién es el mejor cocinero del momento: «Yo, el resto son unos carcas». Tan sincero como siempre, esta entrevista está dando mucho de qué hablar y es un buen momento para recordar su otra intervención más sonada.

El día que Jordi le puso nombre a su enfermedad

Cadena Ser ha recogido una intervención de Jordi que quizá sea la más importante de su carrera porque habla abiertamente del problema que le llevó a perder la voz. «Es una disfonía espasmódica en la función, es decir, que tengo espasmos incontrolables en la cuerda vocal que hacen que se abran las cuerdas cuando intento hablar», explicó cuando le preguntaron por su enfermedad. Puso nombre a la anomalía y a partir de ese momento empezó a tener mucha visibilidad, pues él no es el único afectado.

La sinceridad de Roca

Jordi Roca no ha tenido ningún reparo en decir cual es su restaurante preferido, cuánto dinero ha ganado o qué enfermedad a superado y esa es una de las claves de su éxito. Tampoco podemos perder de vista su gran espíritu de superación. Nunca deja de luchar y persigue sus objetivos hasta el final, por eso en la actualidad es capaz de hablar. «A base de entrenamiento, de hablar despacio, de buscar momentos de calma para volver a hablar poco a poco y, bueno, ir haciendo los ejercicios de voz, volví a recuperar la voz», aclaró en la entrevista citada en líneas anteriores.