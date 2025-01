Irreconocible: así está ahora el niño de Kinder

El protagonista de esta noticia ha experimentado un cambio que os dejará sin palabras. El rostro de Matteo Farneti es recordado por millones de personas como la imagen del famoso chocolate Kinder entre 2004 y 2019. Sin embargo, pocas personas conocen la historia detrás de esta figura emblemática.

Farneti, modelo italiano de 31 años, ha confirmado que fue él quien representó durante 15 años a la marca en sus envoltorios, después de un periodo en el que otros intentaron apropiarse de ese reconocimiento. Esta revelación fue respaldada oficialmente por Ferrero, la compañía responsable de Kinder, acabando con años de confusión. Nosotros hemos descubierto todos los detalles de esta trama y podemos adelantar algo: Matteo ha dado un giro de 180 grados a su trayectoria.

Desde su aparición en las cajas de Kinder, el modelo se convirtió en un rostro icónico a nivel global. Pero él no fue el primer niño en ocupar este rol. El envoltorio original de Kinder, que data de 1973, presentaba a Günter Euringer, cuya imagen representó a la marca durante más de tres décadas. Euringer, ahora de 61 años, fue reemplazado en 2004 por Farneti, quien aportó un aire fresco y contemporáneo a la marca. Este cambio marcó el inicio de una nueva era para Kinder, con Matteo Farneti convirtiéndose en la cara de uno de los chocolates más populares del mundo.

Durante su tiempo como imagen de Kinder fue testigo de cómo la tecnología avanzó para modificar su foto en los envoltorios. Los pequeños cambios, como ajustes en la ropa mediante edición digital, ayudaron a mantener su imagen relevante a lo largo de los años. Sin embargo, su retrato original, capturado cuando tenía solo 11 años, sigue siendo un referente nostálgico para muchos.

¿Cómo empezó la polémcia con Kinder?

Tras el fin de su contrato con Kinder en 2019, comenzaron a surgir dudas sobre la identidad del niño que había representado a la marca durante tanto tiempo. Al menos dos personas afirmaron ser la cara del chocolate. Alessandro Egger, un actor y modelo italo-serbio, publicó varias imágenes en redes sociales con cajas de Kinder, insinuando que era él quien había sido el rostro infantil de la marca. Aunque estas publicaciones fueron posteriormente eliminadas, causaron un gran revuelo.

Otro modelo, el británico Josh Bateson, también intentó reclamar el título, lo que aumentó la confusión. No fue hasta que Matteo Farneti decidió hablar públicamente y Ferrero confirmó su historia que la verdad salió a la luz. En un comunicado oficial, la compañía afirmó: «Podemos confirmar que el rostro del niño representado en la caja de Kinder Chocolate de 2004 a 2019 era el de Matteo Farneti».

Para Farneti, el tiempo que pasó como imagen de Kinder fue tanto una bendición como un desafío. En sus redes sociales, donde cuenta con más de 36.000 seguidores, el modelo ha compartido reflexiones sobre esta etapa de su vida. «Todas las experiencias vitales tienen un principio y un final. Después de 15 años, terminó un viaje que marcó positivamente una parte de mi vida», escribió en una de sus publicaciones.

El modelo también ha expresado su frustración ante quienes han intentado apropiarse de su imagen. «No es agradable ver tu foto de niño en manos de otros que presumen de ser tú», declaró en una entrevista. También confesó que aún conserva el contrato que su madre firmó con Ferrero, un documento que detalla las estrictas normas éticas que debían respetarse durante su colaboración con la marca.

Matteo Farneti, un modelo exitoso

Aunque su etapa como niño de Kinder ha terminado, Matteo Farneti ha continuado su carrera como modelo, participando en diversas campañas publicitarias. Una de sus más recientes fue para el perfume Classica de Acqua Dell’Elba, que muestra su madurez como profesional en la industria de la moda. Ha utilizado su experiencia para reflexionar sobre el impacto de la fama temprana en la vida personal y profesional.

La historia de Matteo Farneti inspiró a muchos jóvenes que querían triunfar en el mundo de la moda, pero gracias a su testimonio ha quedado claro que el brillo no es del todo natural. Su paso por Kinder no solo lo consolidó como un rostro conocido, también le enseñó valiosas lecciones sobre identidad, autenticidad y la importancia de proteger su propia historia. No dejó de luchar hasta que todo el mundo descubrió la verdad y afortunadamente esta batalla no le ha perjudicado a nivel profesional.

El protagonista de nuestra noticia fue uno de los niños más famosos de su generación, pero el paso del tiempo le llevó a superar obstáculos bastante complicados. Matteo siempre ha confiado en su versión de los hechos, por eso nunca ha tenido miedo a la hora de compartir su historia.