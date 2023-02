«Estoy absolutamente devastada. Tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo». Así arranca la denuncia de una mujer vegana, que ha publicado un vídeo muy indignada por tener que disfrazar a su hija de pescadora en las fiestas de Carnaval de su colegio.

En un vídeo que ya se ha hecho viral en redes sociales, ha señalado que está «hasta las narices de que siempre se diga que las personas que crían en el veganismo adoctrinan». «¡Y una mierda!», ha indicado al respecto.

Esta indignación ha venido provocada por la petición de la profesora de su hija, de ocho años, de disfrazar a todos los alumnos de pescadores en la fiesta de Carnaval. «Yo ya le he dicho que Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos».

Ella, según ha explicado en el vídeo que puedes ver sobre estas líneas, ha manifestado que la menor no va a ir disfrazada de pescadora, lo que le ha generado un problema. «La tutora me dice que tiene que ir así porque si no, tendremos un problema. Ahora me toca pelear y escalarlo al equipo directivo y enseñar que el BOE dice que no pueden discriminar a nadie por sus creencias. Otra vez a liarla en cole, estoy harta de que no se nos tenga en cuenta», ha sentenciado, al borde de las lágrimas.