Increíble crítica de Los Morancos en la parodia de Shakira y Bizarrap

Los Morancos no podían faltan con el tema de moda, han realizado su propia parodia de Shakira y Bizarrap que ha dejado a todos en shock. Estos humoristas han creado su propia versión del tema que está triunfando, a su manera. En este caso, han creado una versión en la que se ponen en la piel de Clara Chía y Gerard Piqué. Son esta pareja la que protagoniza la canción más famosa de los últimos tiempos. Una letra espectacular y una caracterización que destaca, los Morancos no decepcionan con esta parodia de Shakira y Bizarrap.

Los Morancos han creado su propia parodia de Shakira y Bizarrap

Esta no es la actitud, es la frase que más se repite en esta parodia de la canción de Shakira y Bizarrap que crítica duramente la manera de airear su vida privada. La separación de esta pareja mediática está en boca de todos, la cantante colombiana ha creado una canción en la que ataca directamente a su ex y a la joven veinteañera con la que ha iniciado una nueva vida, Clara Chía.

Los Morancos disfrazados de Gerard Piqué y Clara Chía han empezado a cantar una canción a su manera con todo lo necesario para hacer reflexionar y reír a más de uno. No le falta sentido del humor a una pareja humorística que n dida en poner el dedo en la llaga ante la atención mediática que están generando.

La letra de la canción: “Sabes que Piqué a mi me picó y le gustó lo que picaba. ¿Qué quieres que haga yo? Claramente te has picado y, conmigo, Shaki la has cagado». Dicen Los Morancos disfrazados como Clara Chía y su nuevo novio. Un ritmo pegadizo que sigue para dar a los protagonistas un toque de atención.

Gerard Piqué ficticio contesta en la misma canción: “Tú tranquila no te compliques, déjala a ella que te critique. Lo digo pa’ que la mierda a mí no me salpique». Consiguiendo imitar el acento catalán del que fue el jugador del Barcelona a la perfección. La locura se ha desatado en las redes sociales con esta canción.

Son muchos los que aplauden esta nueva versión. La genialidad de los Morancos a la hora de reírse de la actualidad no tiene límites. Con esta parodia han conseguido llegar hasta lo más alto de los vídeos más vendidos, gracias a la versión del tema de Shakira interpretado por Gerard Piqué y Clara Chía.