El increíble cambio de vida de Lory Money, el rapero que llegó a España en patera

Lory Money es uno de esos casos de inmigrantes que llegan a nuestro país realmente inspirador, su cambio de vida se ha convertido en todo un ejemplo. Los inmigrantes que intentan por todos los medios cruzar la frontera y entrar en España, viven situaciones límite. En sus países no hay futuro, ni comida, ni esperanza, se ven condenados a subirse a una patera y poner en riesgo su vida en busca de una vida. Lory Money es uno de esos hombres, mujeres y niños que se sube a una patera intentando cumplir un sueño que ha acabado siendo realidad.

Lory Money y su nueva vida

El drama de la inmigración ilegal africana sigue mostrando lo peor del ser humano. Miles de mujeres, hombres y niños se suben a una patera cada año esperando que el mar los lleve a un futuro mejor. La desesperación es tan grande que no son conscientes del riesgo que corren. Muchos no consiguen llegar a la costa, el mar acaba con sus sueños y esperanzas, otros, como Lory Money consiguen lo imposible.

Desde Senegal, este rapero, inició un viaje que le llevaría a no perder una batalla que muchos no pueden vencer. Su pasión por la música y su determinación lo llevaron a nuestro país para trabajar de lo que sea y conseguir así mantener a su familia. No es fácil subirse a una patera, sabiendo que todo puede salir mal, una ola o una mala mar se convierte en una pesadilla que pone fin a los sueños y a las vidas humanas.

Lory Money no sólo consiguió llegar y empezar a trabajar, tuvo tiempo de crear éxitos del pop español reciente como Ola k ase y Pa ke kieres saber eso. Estuvo 8 días a la deriva sin agua, ni comida hasta que le rescataron, sus canciones tienen en YouTube más de 34 millones de reproducciones.

‘Gafas’, ‘Diez’,’Euros’, estas tres palabras fueron las primeras que aprendió de español después de ser rescatado por el helicóptero de salvamento marítimo y trasladado a Valencia. La venta ambulante sería su primer destino, al igual que el de muchos senegaleses. Con un teléfono, su primera compra, empezó a grabarse y mostrar sus canciones en redes sociales.

Rápidamente se hizo viral, según cuenta: «La gente me paraba por la calle y me decía ‘eres el puto amo’. Yo pensaba que me estaban hablando mal, porque no entendía bien el idioma”. Empezaba así un éxito sin precedentes, hoy en día es uno de los cantantes más conocidos de nuestro país en redes sociales.