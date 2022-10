El importante cambio de la DGT que cambiará las multas: muy atento

La DGT ha empezado un proceso de cambio que modificará algunas multas, deberemos estar muy atentos para acceder a la correspondiente notificación. Hasta el momento las multas se comunicaban a través de una carta certificada, pero este hecho cambiará, con lo cual debemos estar muy atentos a este cambio. Recibir una multa y pagarla rápidamente supone un descuento que sin la correspondiente notificación a tiempo se perderá. Toma nota de cómo comunicará la DGT la llegada de nuevas multas, puede ahorrarte algunos euros en caso de infracción en la carretera.

La DGT prepara un importante cambio que cambiará las multas

El proceso de cambiar la forma de notificación de multas será gradual, se pasará de la comunicación postal o un tipo de notificaciones que serán electrónico. Como todo proceso será aleatorio por lo que nos puede tocar este nuevo sistema sin saberlo. Deberemos estar muy atentos para evitar el recargo que llega cuando no se paga a tiempo la multa.

La DGT podrá notificar a través de dos vías, o por correo postal o electrónicamente a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV), a partir del 1 de noviembre de forma distinta. Las empresas y el resto de Las personas Jurídicas deben darse de alta en el DEV para recibir las correspondientes notificaciones.

Se informa a los conductores que podrán darse de alta de este sistema siguiendo un proceso en el que deberán: “usar un certificado digital en vigor y facilitar un correo electrónico y un teléfono móvil donde recibir los avisos de las notificaciones pendientes. En caso de no darse de alta, se asignará de oficio una dirección electrónica vial, donde se realizarán las notificaciones pertinentes”.

Al mismo tiempo que comunica cómo darse de alta, también advierte la DGT de lo que pasará en caso de no atender las comunicaciones: “si no se comunica a la DGT un correo electrónico o teléfono móvil para este fin, no se recibirán los avisos de la puesta a disposición de las notificaciones de multas de tráfico”.

Todo usuario deberá darse de alta de este sistema antes del 1 de noviembre que será el momento en el que empezará a actuar la DGT de esta forma. Por lo tanto, cualquier multa que llegue será comunicada a través de los elementos online que serán los que marcarán a partir de hora la relación entre la administración y los usuarios.