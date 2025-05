La hija de Antonio Banderas cuenta lo que piensa de España: «Mi padre se va a enfadar»

Stella del Carmen Banderas, hija del famoso actor español Antonio Banderas, tras visitar Madrid, ha aprovechado para explicar qué piensa de España. Sus declaraciones han dado mucho de que hablar, sobre todo porque la joven tiene nacionalidad estadounidense y española. Llegó al mundo en Málaga en 1996, concretamente en Marbella. Stella disfruta de una estrecha relación con su padre porque ambos tienen mucho talento y comparten aficiones. Antonio ha logrado que la joven siga sus pasos y se interese por el mundo del arte.

El exmarido de Melanie Griffith puede presumir de tener a sus espaldas una trayectoria muy exitosa. Su paso por Hollywood le abrió las puertas de una industria que le recibió con los brazos abiertos y en la actualidad es uno de nuestros artistas más internacionales. Lo más llamativo es que no olvida sus orígenes, de hecho su último proyecto está centrado en España. Quiere convertir Málaga, su ciudad natal, en un lugar de referencia, por eso ha fundado un teatro que produce espectáculos con una gran calidad artística.

Stella del Carmen explica qué piensa de España

Stella del Carmen está atravesando una etapa muy concreta. Ha decidido apartarse ligeramente de los focos y su intención es que la prensa solo hable de ella por cuestiones profesionales. Sin embargo, tiene el mismo carácter que su padre y no puede evitar hacer bromas con los periodistas que se acercan a ella. En su última intervención pública ha explicado por qué le gustaría pasar más tiempo en España. «Me encanta estar aquí y me gustaría quedarme un tiempo para disfrutar con mi familia y mejorar mi español, aunque como podrán notar, hablo un poco de spanglish».

Cuando le preguntaron sobre este tema declaró: «Mi padre se va a enfadar». Según cuenta, Antonio Banderas se ha esforzado mucho para que domine a la perfección los dos idiomas, pero es cierto que cuando era pequeña se ha criado en inglés. La joven directora de cine insiste en que sus padres no se referían a ella en español, por eso tiene tantas lagunas. No obstante, insiste en que adora nuestra cultura y promete que siempre que puede intenta aprender cosas nuevas.

El motivo por el que Stella no domina el español

Stella del Carmen ha explicado que Antonio Banderas se instaló durante un tiempo en Estados Unidos porque tenía un proyecto en el que le obligaban a hablar inglés. Se puso en manos de los mejores especialistas y se tomó muy en serio su formación, por eso cuando tenía que hablar con ella no lo hacía en español. Con el paso del tiempo, cuando el actor sintió que tenía los conocimientos suficientes, empezó a enseñar a su hija su idioma natal, pero ya habían pasado unos años y la joven estaba acostumbrada a expresarse en inglés.

La hija de Antonio Banderas se sincera

El diario 20 Minutos ha recogido todas las declaraciones que Stella del Carmen ha dado en su última intervención. La joven insiste en que hay una frase en español que nunca se le ha olvidado: «Ponme un tinto de verano, por favor». Con esto ha recalcado que adora la gastronomía española. Su padre siempre le ha dejado claro cuáles son sus orígenes, a pesar de que su vida se haya desarrollado en Estados Unidos. Antonio es uno de los mejores representantes de España y ha conseguido que su familia tenga en cuenta el arte de nuestro país.