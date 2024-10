Guerra en el clan Pombo con pullita incluída: «Luego me dicen…»

La polémica entre Tony Aguilar y las hermanas Pombo ha vuelto a reavivarse de forma inesperada. Lo que parecía un incidente aislado en la gala de Los 40 Music Awards del año pasado, ha sido traído nuevamente a la luz por el propio Tony, esta vez durante el concierto de Manuel Turizo en Madrid. El evento, que fue un éxito rotundo, contó con la presencia de figuras conocidas del panorama mediático y sirvió de escenario para que el comunicador lanzara una pulla a María Pombo.

Para entender la raíz de este enfrentamiento es necesario remontarse al año pasado, cuando Tony Aguilar y María Pombo coincidieron sobre el escenario en los 40 Music Awards. Ambos estaban encargados de entregar uno de los galardones más esperados de la noche, pero el momento dejó a María en una situación que, según sus palabras, le hizo sentir incómoda.

La creadora de contenido confesó más tarde en ‘Pombo’, su documental, que sufrió una gran inseguridad al tener que hablar en público en un evento tan importante. La presión de estar frente a miles de personas le pasó factura y, aunque ella misma había admitido a Tony que estaba muy nerviosa, la situación se descontroló cuando él tomó la iniciativa sin darle espacio para intervenir.

El comentario que hizo María Pombo

En el documental María cuenta cómo vivió ese momento: «Te juro que me he sentido la mujer más estúpida del mundo». A pesar de la incomodidad que sintió, la empresaria intentó darle el beneficio de la duda a Tony, creyendo que su intención era ayudarla: «Le dije que estaba muy nerviosa y creo que él intentó protegerme. Pero no sé…». Esta última frase refleja la incertidumbre de María sobre si realmente las acciones de Tony fueron en su beneficio o si, como pensaba su hermana Marta, Aguilar había decidido acaparar el protagonismo de manera intencionada.

Poco tiempo después del estreno de ‘Pombo’, Tony Aguilar decidió romper el silencio y aclarar su versión de los hechos a través de un mensaje en X (anteriormente Twitter). En su respuesta confirmó que, efectivamente, María le había confesado sus nervios antes de subir al escenario. Según él, su decisión de intervenir fue para evitar que María se sintiera aún más presionada: «Me dijo que estaba nerviosa y le ofrecí mi ayuda. Tenía que decir que ‘Back for Good’ es un himno, pero me miraba y no decía nada».

Lo que parecía un intento de aclarar las cosas terminó generando más tensión, cuando el presentador expresó su sorpresa por las palabras de Marta Pombo, quien sin conocerle personalmente había insinuado que su comportamiento no había sido del todo bienintencionado. Esta respuesta, aunque buscaba cerrar el malentendido, no hizo más que perpetuar la fricción entre ambas partes.

La pulla que ha resucitado la guerra

Un año después, Tony Aguilar ha vuelto a hacer referencia al incidente durante su participación en el concierto de Manuel Turizo en Madrid. Tras la actuación del cantante colombiano, el comunicador se subió al escenario junto a la influencer Marta Díaz para animar al público. Y fue en este contexto cuando lanzó una indirecta cargada de sarcasmo hacia las hermanas Pombo.

Durante su intervención, Tony no pudo resistir la tentación de hacer un comentario que parecía dirigido claramente a María y su familia: «Marta, habla mucho por el micro, que luego me dicen que no dejo hablar a las influencers cuando salen». Y continuó: «Hay otra influencer que dice que no la dejé hablar, así que anima a la gente a que levante las manos». La frase, cargada de ironía, ha sido entendida por muchos como una clara referencia a la situación vivida con María Pombo en Los 40 Music Awards.

El silencio, la respuesta de las Pombo

A pesar de esta nueva pulla de Tony Aguilar, hasta el momento no ha habido ninguna respuesta por parte de las hermanas Pombo. Ni María ni Marta han hecho comentarios al respecto, lo que ha generado expectación entre sus seguidores sobre si decidirán o no reaccionar públicamente. En el pasado, las hermanas han sido cautelosas en sus declaraciones, intentando no generar más polémica de la necesaria, pero ¿cuánto tiempo aguantarán así?

Lo que comenzó como un malentendido en una gala de premios parece haberse convertido en una disputa que no deja de reavivarse. Tony Aguilar parece no tener reparos en hacer referencias a aquel incidente, mientras que las hermanas Pombo han optado por mantenerse al margen, al menos públicamente.

La cuestión que queda en el aire es si este cruce de indirectas continuará en el futuro o si finalmente se llegará a un punto de reconciliación o indiferencia entre ambas partes. Lo cierto es que este pequeño conflicto ha generado mucho interés. Una vez más se ha demostrado que cualquier cosa que esté relacionada con María genera polémica.