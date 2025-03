Giro radical de Terelu Campos en ‘Supervivientes’: Kiko Matamoros confirma que tiene los días contados

La participación de Terelu Campos en Supervivientes 2025 ha sido una de las más comentadas desde que puso un pie en los Cayos Cochinos. Su papel en el concurso como «fantasma del futuro» le ha permitido mantenerse en la isla sin estar completamente integrada como concursante oficial. Sin embargo, su estancia parece tener los días contados, según ha revelado Kiko Matamoros en el programa Ni que fuéramos. Nosotros lo sabemos todo y podemos adelantar algo: se avecina tormenta.

A pesar de la expectación generada en torno a su posible conversión en concursante de pleno derecho, todo apunta a que Terelu no llegará hasta el final del concurso. De acuerdo con la información filtrada, la presentadora habría pactado su permanencia en el reality por un tiempo limitado debido a compromisos profesionales ineludibles. Desde su llegada a Honduras, Jorge Javier Vázquez dejó claro que Terelu tendría la oportunidad de convertirse en concursante oficial si lograba aguantar en las mismas condiciones que el resto de los participantes durante al menos 21 días.

Sin embargo, Kiko Matamoros ha desvelado que esto no sucederá. Según el colaborador, la malagueña no permanecerá más de tres semanas en la isla, ya que su prioridad es otro proyecto profesional que no está dispuesta a abandonar. Según su investigación, la comunicadora tiene pactado regresar antes de que termine abril para estar lista para el estreno de su obra en Valladolid.

La obra de teatro de Terelu Campos

El 26 de abril, Terelu Campos tiene programado el estreno de Santa Lola un proyecto teatral que lleva ensayando desde enero. Este compromiso ha sido determinante en su paso por Supervivientes ya que la falta de tiempo de preparación podría comprometer su desempeño en la obra. Hay que tener en cuenta que detrás de este proyecto está Lara Dibildos, íntima amiga de Terelu, por eso es importante que todo salga bien.

Marta Riesco, en el mismo programa donde se debatió el tema, sugirió la posibilidad de que la producción del reality permitiera a Terelu viajar temporalmente para su estreno y luego regresar a la isla. Sin embargo, Matamoros negó tajantemente esta opción: «No, no. Ella se va antes de los 21 días. Esto le partía la preparación y su prioridad es el teatro». La teoría de ensayar en remoto también fue planteada durante la discusión, aunque parecía poco viable. «No van a destripar el contenido de la obra», explican en Ni que fuéramos, recordando que la producción teatral también tiene previstos varios compromisos de gira que harían inviable su regreso a la isla tras la primera función.

Un contrato privilegiado con Telecinco

Uno de los datos más llamativos que se han dado a conocer es que la participación de Terelu en Supervivientes no ha sido gratuita. La colaboradora de ¡De viernes! habría negociado con Telecinco una contraprestación a cambio de aceptar su breve estancia en Honduras.

El acuerdo incluiría la posibilidad de que Terelu asuma un nuevo reto televisivo una vez finalice su paso por el reality. Se barajan varias opciones, pero una de las más comentadas es su posible incorporación como presentadora de Fiesta, el programa de fin de semana de la cadena. «Yo la vería muy bien en Fiesta. El público que lo sigue es de su perfil», comentan en el programa que presenta María Patiño en TEN.

Otra de las posibilidades que se han discutido es que Terelu pueda tomar las riendas de ¡De viernes! en la época vacacional, cubriendo la ausencia de los actuales presentadores, Beatriz Archidona y Santiago Acosta. Sin embargo, según Matamoros, la malagueña buscaría un proyecto de mayor envergadura dentro de la cadena. Esa es la única razón por la que ha decidido saltar desde el famoso helicóptero. Eso sí, con muchos privilegios que no están sentando bien en Honduras.

La polémica sobre Terelu Campos

Aunque el público de Supervivientes se ha mostrado dividido ante la participación de Terelu, lo cierto es que su estancia en los Cayos Cochinos parece tener un límite muy claro. A pesar de haber demostrado capacidad de adaptación en la isla, sus compromisos profesionales pesan más en su agenda, lo que hace inviable su continuidad a largo plazo en el reality.

Por el momento, la tertuliana sigue cumpliendo con su papel en el concurso, pero con la certeza de que, en unas semanas, su aventura llegará a su fin. La incógnita que queda por resolver es si su salida se producirá de manera pactada y natural o si la organización ideará alguna estrategia para convertir su partida en un acontecimiento televisivo de alto impacto.

El paso de Terelu Campos por Supervivientes 2025 parece responder más a una estrategia televisiva que a un verdadero deseo de competir hasta el final. Su presencia en la isla genera audiencia y conversación, mientras que ella obtiene visibilidad y un futuro prometedor dentro de la cadena. A falta de una confirmación oficial sobre la fecha exacta de su salida, lo que sí está claro es que Terelu ha jugado bien sus cartas. Con un contrato que le permite mantenerse en el concurso por un tiempo determinado y un futuro asegurado en Telecinco, la malagueña parece haber conseguido lo mejor de ambos mundos. Ahora solo queda esperar a ver cómo se desarrolla su inminente despedida y qué impacto tendrá en el programa.