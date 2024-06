El nombre de Marta Riesco ha vuelto a las primeras filas de la crónica social de nuestro país a raíz de la entrevista que ha concedido este lunes, en directo, al programa Ni que fueramos Shh, en TEN. Y por ende, también el de Antonio David Flores. Tras meses en silencio y alejada de la pequeña pantalla, la que fuera colaboradora de El programa de Ana Rosa ha vuelto dispuesta a hablar como nunca antes sobre su relación sentimental, y posterior ruptura, con el ex de Rocío Carrasco.

Marta Riesco se ha sincerado sobre cómo vivió los inicios de su relación con el que fuera colaborador de Sálvame, que entonces todavía estaba casado con Olga Moreno, así como los meses posteriores -y hasta su separación-, ya habiéndose hecho pública su relación. En este sentido, Riesco se ha visto obligada a pedir perdón a la propia Rocío Carrasco tras desvelar, sin poder contener las lágrimas, que se siente identificada con el relato que la hija de Rocío Jurado contó en Rocío, contar la verdad para seguir viva, sobre Antonio David. En la serie documental, Rocío Carrasco describió el infierno que había vivido durante 25 años al lado de su ex pareja -con supuestos abusos psicológicos y físicos incluídos-, la manera en que sus hijos se alejaron de ella, y cómo la presión social y mediática estuvo a punto de llevarla al suicidio el 5 de agosto de 2019.

Marta Riesco, en ‘Ni que fuéramos Shh’. (Foto: TEN)

Ha sido tras una pregunta de Kiko Hernández, colaborador habitual de Ni que fuéramos Shhh, que Marta Riesco ha asegurado que ahora entiende muchas de las cosas que contó la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco en Rocío, contar la verdad para seguir viva. «Hay cosas que me han pasado, nada de cosas físicas quiero dejarlo claro, que me hacen empatizar con ella y quiero pedirle disculpas por no haberlo hecho antes, pero estaba tan cegada que no creía lo que estaba pasando. No me creía lo que estaba contando», ha comenzado diciendo.

«Ahora que me han pasado muchas de esas cosas me he dado cuenta de que fui una gilipollas y muy injusta. Creo que su dolor es absolutamente real. No sé exactamente que cosas, no te puedo decir lo que puede ser real o no, pero me creo su relato con respecto a su relación con él porque me han ocurrido cosas muy similares a las que contó. Me identifico en como puedes llegar a pensar en que tú estás loca y en que lo que pasa a tu alrededor te lo estás imaginando», ha añadido ante la mirada atónica del que fuera ex concursante de Gran Hermano y del resto de tertulianos presentes en plató. «¿Estamos hablando de Rocío Carrasco?», le ha preguntado Kiko Hernández. «Sí», ha respondido Marta, muy tajante.

Marta Riesco, en ‘Ni que fuéramos Shh’. (Foto: TEN)

Con todo, Marta Riesco también ha recordado cómo veía Antonio David Flores los capítulos del documental biográfico de Rocío Carrasco. «Los veía mal, en directo y callado. A lo mejor resoplaba», ha relatado. Riesco ha afirmado, además, que el ex televisivo llegó incluso a llorar en los momentos en que Rocío Carrasco hablaba de sus hijos en común con él, Rocío y David Flores.

Marta Riesco señala a Rocío Flores como la culpable de su ruptura

Durante su entrevista, Marta Riesco ha hecho referencia también a la hija de Antonio David Flores y, de nuevo, la ha señalado como una de las culpables de su ruptura con el malagueño. «Estuve muy enfadada con ella porque la discusión que propició la ruptura, vino por ella. Ha sido una persona totalmente contraria a la relación, que no me quería ahí y que ha hecho cosas para favorecer la ruptura», asevera.