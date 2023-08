Una ganadera ha trasladado su queja a Pedro Sánchez a través de un vídeo viral en redes sociales este jueves del abandono del mundo rural y el uso hipócrita del mismo por parte del Gobierno socialista. «Hay un mosquito de Marruecos que provoca que se muera la vaca. Tú conoces bien ese país, ¿verdad?», le ha preguntado la ganadera a modo de reflexión a Sánchez, el cual se encuentra actualmente de vacaciones en el país marroquí. Un viaje controvertido del presidente del Gobierno, debido a todos los desplantes a España que ha llevado a cabo el rey de Marruecos en los foros internacionales y en visitas oficiales con la intención de perjudicar los intereses españoles.

«Hola Pedro Sánchez. Mira una vaquita que tenía. Estaba buena de carne. Estaba gordita. Pero, sabes qué pasa que hay un mosquito. Igual tú no lo sabes porque estás de vacaciones», ha hecho referencia la ganadera al tiempo de descanso, precisamente en Marruecos, de Pedro Sánchez estos días. Un destino que llama la atención, debido a la polémica del espionaje de su móvil con el programa Pegasus y el extraño giro en la política española sobre el Sáhara Occidental, rompiendo de forma brusca décadas de estrategia ante este asunto. «Hay un mosquito que mira lo que provoca, que se muera el becerro y que se muera la vaca. Pero tú de vacaciones. Tú y tus historias», ha indicado con ironía mientras enseñaba sus animales ya sin vida.

«Este mosquito viene de Marruecos. Tú conoces bien ese país, ¿verdad? Tus amigos. Nos sobran vacas. Entonces, os las tenéis que cargar. No sabéis cómo, y, ahora, con un mosquito que viene de Marruecos», ha puesto de manifiesto la ganadera, cuya crítica se une a la de otros profesionales del campo que han subrayado la competencia desleal que permite Pedro Sánchez con la entrada de frutas y verduras del campo marroquí, perjudicando los intereses de los agricultores españoles, y carnes que no tienen que cumplir los mismos requisitos que las españolas.

«¿Qué coño queréis comer? Porque luego tú bien que te comes el chuletón y el Rufián se come el chuletón», ha hecho una reflexión sobre las incongruencias del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, que llevan una vida contraria a la que intentan imponer a los ciudadanos españoles. Como se ha destacado en otras ocasiones, entre los platos que prefiere Sánchez en el Falcon, se encuentra el solomillo grillé o en salsa de tomillo, escalopines con patatas paja, caldereta de cordero, ternera con salsa de mostaza y verduras, originando una polémica por sus exigencias a los españoles sobre el consumo de carne, como se ha indicado anteriormente, que en su caso, sin embargo, no afecta al menú que disfrutan los miembros del Ejecutivo.

«Aquí somos todos animalistas. ¿Animalistas sois?», ha preguntado a modo reflexión en clara referencia a la Ley de Bienestar Animal, muy criticada por ganaderos y profesionales del mundo rural, al considerar que la norma debería haber sido escrito por profesionales y expertos versados en el asunto a regular. Una crítica que se ha repetido con todas las leyes que ha sacado el Gobierno de Pedro Sánchez.