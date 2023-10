La Fundación Pequeño Deseo logra una subasta de 7.800 € para visitar con Almeida el Palacio de Cibeles

Un año más la subasta benéfica de la Fundación Pequeño Deseo consiguió convocar a lo más granado de la sociedad madrileña. Este evento se viene realizando desde hace ocho años y se ha convertido ya en cita ineludible en el calendario otoño. La casa de subastas Christie’s, con Beatriz Ordovás al frente, dirigió una puja en la que hubo lotes y experiencias únicas, que levantaron gran expectación entre los interesados, como la visita guiada al Palacio de Cibeles con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que finalmente dobló puja, ya que hubo dos interesados -uno entre el público y otro por teléfono- que se duplicaron. Con el fin de recaudar el máximo de fondos para cumplir los deseos de más niños enfermos, el alcalde accedió a hacer las dos visitas, por lo que batió récord y se recaudaron sólo con su lote 7.800 euros -3.800 por una, y 4.000 por la otra-.

Los viajes en esta edición se llevaron la palma. Por una escapada con encanto para 10 personas a Sanlúcar de Barrameda, con alojamiento durante tres noches en un Palacio del siglo XIX, visita privada a las bodegas de los Infantes Orlean’s Borbón, con cata de vinos, y recorrido guiado con el historiador D. Manuel Parodi por el centro histórico de la ciudad se consiguieron 5.000 euros, y 5.200 por un viaje a la Toscana. Conocer la finca en Estella del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y vivir una mañana con sus caballos toreros, 3.200 euros. Así, tras la venta de 40 lotes, la Fundación Pequeño Deseo ha conseguido el objetivo marcado, recaudar fondos suficientes para cumplir los deseos de 100 niños gravemente enfermos que permanecen ingresados o sometidos a largos tratamientos y que necesitan un empujo emocional.

Anabel Alonso, fiel a la gala desde hace un par de años, estuvo acompañada en esta ocasión en el escenario por el cómico Carles Sans, que viajó desde Barcelona para participar y animar, con característico humor, la noche, que reunió a más de 250 personas en el Espacio Jorge Juan. Entre el público que quiso colaborar con la bonita causa, se encontraba la prima del Rey, María Zurita, las empresarias María León, Eliza Arcaya, embajadores de la fundación como su patrona, Macarena Rey; José Asín; Rocío Satrústegui, Begoña Muñoz de Verguer; Teresa de la Cierva, la galerista Gaella de la Serna, Elena Farinni, Rubén Cea y Bárbara Chapartegui. Tampoco se quisieron perder la velada amigos como Cristina Valls-Taberner, Blanca Entrecanales, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio o Samantha Vallejo-Nágera.

Además, el público sintió la emoción al conocer de primera mano el testimonio de Alberto Palacios que contó cómo vivió su deseo cuando era un niño, hace ya 10 años, momento en el que necesitaba ánimo para seguir adelante. «A mí, la fundación no me dioo sólo un soplo de energía, me dio cinco vidas de regalo al conseguir que conociera personalmente a Manolo Lama. Recuerdo cada instante como si fuera hoy», comentó emocionado ante el público, al que relató como después de tanto tiempo, una vez superada su enfermedad, se ha dedicado al periodismo. El presentador de Tiempo Deportivo quiso volver a arroparle anoche y mandó desde Lisboa un vídeo saludándole y animando al público a batir récord en la subasta de la Fundación Pequeño Deseo.

Todos los grandes se dan la mano para ayudar a estos pequeños y conseguir cumplir su sueño, para que puedan vivir un momento único, que por diminuto que parezca les hace sobrellevar su enfermedad o ingresos en el hospital.

Fundación Pequeño Deseo

La Fundación Pequeño Deseo trabaja desde el año 2000 para hacer realidad los deseos de niños y niñas con enfermedades graves y crónicas, con el fin de apoyarles anímicamente y hacer más llevadera su enfermedad. Está demostrado científicamente que el cumplimiento de un deseo genera en el niño emociones positivas que tienen un efecto enorme en su bienestar y en su entorno más próximo. En todos estos años ya hemos cumplido más de 6.500 deseos.