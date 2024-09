Fue una estrella de Telecinco y ahora se forra con OnlyFans: el pastizal que gana esta famosa

La protagonista de esta noticia es una mujer muy querida que en su momento ganó un famoso concurso de Telecinco: Alyson Eckmann. La comunicadora ha encontrado una lucrativa manera de reinventarse fuera de la televisión. Conocida por su paso por el programa ‘Hable con ellas’ junto a Sandra Barneda y su triunfo en ‘Gran Hermano VIP’, ha decidido explorar un camino que, aunque polémico para algunos, le ha brindado ingresos que superan con creces a los de su carrera anterior en la televisión: la red social de contenido para adultos OnlyFans.

La televisión puede ser un trampolín a la fama, pero la relevancia mediática es un recurso fugaz. Muchos rostros conocidos que pasaron por ‘Gran Hermano VIP’ experimentaron ese breve momento de gloria solo para verse relegados más tarde a un segundo plano. Alyson Eckmann no fue la excepción. Su participación en la quinta edición de este reality la catapultó al estrellato y le convirtió en una de las personalidades más queridas de la audiencia. Sin embargo, tras ganar el concurso y llevarse el maletín, su carrera no siguió el rumbo esperado.

La nueva vida de Alyson Eckmann

Decidida a explorar nuevos horizontes, Eckmann se mudó a Los Ángeles con la intención de seguir desarrollándose en el mundo del entretenimiento como cantante, presentadora y actriz. No obstante, la realidad profesional en Hollywood no fue tan brillante como había imaginado y su vida personal también se vio marcada por momentos dolorosos, incluyendo una relación tóxica y dos abortos espontáneos. Este conjunto de adversidades la llevó a replantearse su futuro y buscar alternativas para sostener su estilo de vida.

OnlyFans ha surgido como una salida rentable para muchos ex concursantes de realities y celebridades que buscan monetizar su imagen. La plataforma permite a los creadores de contenido cobrar por sus fotos, vídeos y otros servicios exclusivos, como mensajes personalizados o videollamadas. Famosos como Brande Roderick, Gema Aldón y Patricia Steisy han optado por este modelo de negocio y Alyson Eckmann no tardó en sumarse a esta tendencia.

¿Cuánto dinero gana la presentadora?

A pesar de su retiro del foco mediático, Alyson no ha dejado de trabajar. En sus redes sociales se muestra como una influencer que comparte momentos de su vida y viajes de ensueño. Pero su verdadera fuente de ingresos proviene de OnlyFans, donde la modelo y presentadora se siente libre de publicar contenido más atrevido. Según confesó en una entrevista con el programa ‘Socialité’, sus ganancias no son nada despreciables. «Estoy ganando mucho dinero haciendo contenido para adultos. Al mes gano hasta 49.000 dólares», reveló, sorprendiendo a muchos que la recordaban por su época en televisión.

La ex compañera de Sandra Barneda ha sido abierta respecto a su nueva vida y ha defendido su elección de manera contundente. Durante su paso por ‘Pesadilla en el Paraíso’ en 2022, donde fue la tercera expulsada, habló sin tapujos sobre su trabajo en OnlyFans. «¿Vendo fotos de mi cuerpo? Sí. ¿Gano un montón de dinero? También. ¿Hago porno? No. Mientras nadie me toque y yo esté cómoda haciéndolo, y esté ganando una pasta, no tengo ningún problema», declaró.

Estas palabras reflejan una actitud empoderada que se aleja del tabú que suele rodear este tipo de actividades. Para la artista, la clave está en la autonomía y la comodidad personal, dejando claro que para ella, el trabajo en OnlyFans no se trata de algo que deba esconderse, sino de una decisión consciente que le ha permitido alcanzar una estabilidad económica que antes no había logrado.

Alyson Eckmann no está sola

El caso de Alyson Eckmann no es único, pero sí notable por la manera en la que ha conseguido dar un giro de 180 grados a su vida profesional. Lo que empezó como una carrera prometedora en el mundo de la televisión se transformó en una aventura de autodescubrimiento en el competitivo mundo de Los Ángeles. Su incursión en OnlyFans le ha permitido recuperarse económicamente y redefinir su imagen pública, abrazando su faceta más auténtica y alejada de las críticas. En su momento alcanzó el éxito y llegó a trabajar con rostros tan mediáticos como Aída Nízar o Gloria Camila, pero ahora disfruta de una etapa que también le ha dado muchas alegrías.

Eckmann ha demostrado que la fama no es el único camino para vivir cómodamente y que, en ocasiones, las oportunidades más insospechadas pueden ofrecer los mayores beneficios. Mientras muchos pueden cuestionar sus decisiones, ella sigue disfrutando de su independencia financiera. Su discurso es muy parecido al que utiliza Jacobo Ostos, el famoso hijo de Jaime Ostos que también se dedica a crear contenido para adultos.